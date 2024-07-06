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Posted Сегодня, 14:35

Published Сегодня, 14:35

Modified Сегодня, 14:37

Updated Сегодня, 14:37

Пенсионеры играют свадьбы в Башкирии

Пенсионеры играют свадьбы в Башкирии

6 июля 2024, 14:35
Фото: 1MI
В канун Дня семьи, любви и верности специалисты пересчитали новобрачных в возрастной категории 60+, сообщает Башкортостанстат.

По данным Башкортостанстата, в 2023 году под венец пошли более 1 500 жителей Башкирии в возрасте 60+. Специалисты сферы статистики подсчитали, что за указанный период в статусе новобрачных побыли 567 невест-пенсионерок и еще 880 женихов в возрасте от 60 лет и старше. Таким образом, можно сделать вывод, что почти треть престарелых женихов в Башкирии предпочитает вести под венец невест, которые моложе 60 лет. Кавалеров какого возраста предпочитают видеть в статусе супругов пенсионерки, по данным статистики подсчитать сложно.

Напомним, ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии в 2023 году свадьбы сыграли более сотни детей. В большинстве случаев под венец шли несовершеннолетние девушки.

Более сотни детей сыграли свадьбу в Башкирии
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#Юлия Литвиненко#Общество#Уфа#Башкортостан#Пенсионеры#Статистика#Новости Башкирии#Новости Уфы#Свадьбы#День семьи#Возраст#Невесты#Женихи#Третий возраст
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