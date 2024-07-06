Пенсионеры играют свадьбы в Башкирии

По данным Башкортостанстата, в 2023 году под венец пошли более 1 500 жителей Башкирии в возрасте 60+. Специалисты сферы статистики подсчитали, что за указанный период в статусе новобрачных побыли 567 невест-пенсионерок и еще 880 женихов в возрасте от 60 лет и старше. Таким образом, можно сделать вывод, что почти треть престарелых женихов в Башкирии предпочитает вести под венец невест, которые моложе 60 лет. Кавалеров какого возраста предпочитают видеть в статусе супругов пенсионерки, по данным статистики подсчитать сложно.