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Posted Сегодня, 13:34

Published Сегодня, 13:34

Modified Сегодня, 13:39

Updated Сегодня, 13:39

Пассажир автомобиля «Яндекса» погиб в Башкирии

Пассажир автомобиля «Яндекса» погиб в Башкирии

6 июля 2024, 13:34
Фото: Госкомитет РБ по ЧС
В брендированном автомобиле ехали четверо, в том числе — ребенок, сообщает пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС.

34-летний пассажир брендированного «Яндекс. Маркетом» автомобиля Lada Grantа погиб в ДТП днем в субботу, 6 июля. Сообщение об автомобильной аварии поступило в экстренные службы от очевидцев. Водитель Lada Grantа не справился с управлением и слетел в кювет на участке между Абзаково и деревней Ахмерово в Башкирии.

На место аварии прибыли оперативные службы. Они констатировали гибель пассажира Lada Grantа. Помимо него, в слоне машины находились трое человек. Среди них — ребенок. Все они получили травмы. Пострадавших госпитализировали в больницу города Сибай.

Начато расследование обстоятельств смертельного ДТП. Уже известно, что в машине ехала семья, а погибший — брат водителя.

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