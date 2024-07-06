Пассажир автомобиля «Яндекса» погиб в Башкирии

34-летний пассажир брендированного «Яндекс. Маркетом» автомобиля Lada Grantа погиб в ДТП днем в субботу, 6 июля. Сообщение об автомобильной аварии поступило в экстренные службы от очевидцев. Водитель Lada Grantа не справился с управлением и слетел в кювет на участке между Абзаково и деревней Ахмерово в Башкирии.