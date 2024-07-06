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Published Сегодня, 10:54

Modified Сегодня, 10:56

Updated Сегодня, 10:56

Один погиб, двое пострадали: что известно о страшном ДТП в Башкирии

Один погиб, двое пострадали: что известно о страшном ДТП в Башкирии

6 июля 2024, 10:54
Фото: Госавтоинспекция Башкирии
Автомобиль опрокинулся в кювет на участке автодороги Ахмерово-Абзаково, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Башкирии.

Дорожно-транспортное происшествие с отечественной легковушкой произошло на участке трассы Ахмерово-Абзаково в субботу, 6 июля. По данным ведомства, Lada Granta, за рулем которой находился 36-летний мужчина, съехала в кювет.

В результате опрокидывания машины скончался младший брат водителя. Также в салоне авто находились жена и малолетняя дочь водителя. Они остались живы, но получили различные травмы.

Фото: Госавтоинспекции Башкирии

Ранее в ДТП в Башкирии погиб супруг автоледи, севшей за руль в состоянии алкогольного опьянения. Инцидент также произошел в субботу на аводороге Чишмы-Аксеново-Киргиз-Мияки.

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