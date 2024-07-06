Один погиб, двое пострадали: что известно о страшном ДТП в Башкирии

Posted Сегодня, 10:54
Published Сегодня, 10:54
Modified Сегодня, 10:56
Updated Сегодня, 10:56
Дорожно-транспортное происшествие с отечественной легковушкой произошло на участке трассы Ахмерово-Абзаково в субботу, 6 июля. По данным ведомства, Lada Granta, за рулем которой находился 36-летний мужчина, съехала в кювет.
В результате опрокидывания машины скончался младший брат водителя. Также в салоне авто находились жена и малолетняя дочь водителя. Они остались живы, но получили различные травмы.
Ранее в ДТП в Башкирии погиб супруг автоледи, севшей за руль в состоянии алкогольного опьянения. Инцидент также произошел в субботу на аводороге Чишмы-Аксеново-Киргиз-Мияки.