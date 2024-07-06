Мужчина погиб в огне в Башкирии

Posted Сегодня, 05:41
Published Сегодня, 05:41
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Updated Сегодня, 05:43
Жилой деревянный дом загорелся в Хайбуллинском районе республики ранним утром субботы, 6 июля. Вскоре после начала возгорания огонь начал распространяться по всей площади дома. В тушении пожара принимали участие пожарные-добровольцы и огнеборцы МЧС.
К несчастью, при обследовании дома на полу в одной из комнат было найдено тело 69-летнего мужчины. По одной из версий, причиной возникновения пожара могла стать неосторожность при курении.
Напомним, ранее пожар произошел в многоквартирном доме в Нефтекамске. Примечательно, что мужчина, в чьей квартире началось возгорание, до последнего отказывался покидать свое жилище.