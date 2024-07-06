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Posted Сегодня, 05:41

Published Сегодня, 05:41

Modified Сегодня, 05:43

Updated Сегодня, 05:43

Мужчина погиб в огне в Башкирии

Мужчина погиб в огне в Башкирии

6 июля 2024, 05:41
Фото: МЧС по РБ.
По одной из версий, мужчина сгорел из-за неосторожности при курении, сообщает пресс-служба МЧС по РБ.

Жилой деревянный дом загорелся в Хайбуллинском районе республики ранним утром субботы, 6 июля. Вскоре после начала возгорания огонь начал распространяться по всей площади дома. В тушении пожара принимали участие пожарные-добровольцы и огнеборцы МЧС.

К несчастью, при обследовании дома на полу в одной из комнат было найдено тело 69-летнего мужчины. По одной из версий, причиной возникновения пожара могла стать неосторожность при курении.

Фото: МЧС по РБ.

Напомним, ранее пожар произошел в многоквартирном доме в Нефтекамске. Примечательно, что мужчина, в чьей квартире началось возгорание, до последнего отказывался покидать свое жилище.

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