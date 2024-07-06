Lady Gaga заимела конкурентку в Уфе

Время и силы были потрачены не зря. Подписчики высоко оценили мастерство певицы из Башкирии. Отклик на кавер Million Reasons» оставил и Айдар Галимов — известный в Башкирии певец и отец Айгизы. Он написал, что «Million Reasons» в исполнении дочери вызвала к него слезы.



Высказались и подписчики:

— Айгиза, насколько вам идет песня — не передать словами, это сплошные мурашки и восторг!

— Это что-то невероятное!

— Кайф, добавила в свой в плейлист. До слез, мурашки!