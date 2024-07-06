Lady Gaga заимела конкурентку в Уфе

Posted Сегодня, 14:25
Published Сегодня, 14:25
Modified Сегодня, 14:40
Updated Сегодня, 14:40
Известная в Башкирии исполнительница Айгиза Галимова призналась в блоге в исполнении своей мечты. Певица наконец-то смогла перепеть хит Lady Gaga. Айгиза Галимова представила кавер-версию композиции «Million Reasons».
Lady Gaga выпустила релиз этой песни почти восемь лет назад. Айгиза Галимова все эти годы готовила свои вокальные данные для достойного исполнения одной из своих самых любимых композиций.
Время и силы были потрачены не зря. Подписчики высоко оценили мастерство певицы из Башкирии. Отклик на кавер Million Reasons» оставил и Айдар Галимов — известный в Башкирии певец и отец Айгизы. Он написал, что «Million Reasons» в исполнении дочери вызвала к него слезы.
Высказались и подписчики:
— Айгиза, насколько вам идет песня — не передать словами, это сплошные мурашки и восторг!
— Это что-то невероятное!
— Кайф, добавила в свой в плейлист. До слез, мурашки!