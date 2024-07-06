Крупный бизнесмен из Башкирии погиб в Канаде

Кроме того, претензии к Рутману имеют и бизнес-партнеры. Так, гражданин Кипра заявил в Арбитражный суд Башкирии иск к Иосифу Рутману и соответчикам на общую сумму около ₽1,8 млрд. Требование только начали рассматривать. Оно связано с бизнесом семьи Рутман в Башкирии. Как известно, в начале «десятых» Иосиф Рутман слил в единый холдинг около двух десятков промышленных предприятий Башкирии в «ТАУ». После появления претензий со стороны властей, мужчина ушел от управления. По данным СМИ, бизнесмен скрывался заграницей, в том числе, в Израеле и США.