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Updated Сегодня, 20:15

Крупный бизнесмен из Башкирии погиб в Канаде

Крупный бизнесмен из Башкирии погиб в Канаде

6 июля 2024, 20:12
Фото: 1MI
Находившийся в федеральном розыске Иосиф Рутман разбился на вертолете, сообщают «Ведомости».

По данным издания, трагедия произошла 4 июля 2024 года. Иосиф Рутман попал в авиакатастрофу в небе над Канадой. Он находился в вертолёте, который разбился. Официального подтверждения гибели бизнесмена из Башкирии пока не поступало.

Иосиф Рутман был известен в Башкирии и Уфе как бенефициар Стерлитамакского нефтехимического завода (СНХЗ), завода «Синтез-Каучкук» и других предприятий группы «Тау». Крупный бизнесмен-промышленник долгое время находился в федеральном розыске. Как подозреваемого в совершении тяжких преступлений в экономической сфере следствие разыскивало его около десяти лет. СМИ писали, что его считают причастным к мошенничеству на крупную сумму.

Кроме того, претензии к Рутману имеют и бизнес-партнеры. Так, гражданин Кипра заявил в Арбитражный суд Башкирии иск к Иосифу Рутману и соответчикам на общую сумму около ₽1,8 млрд. Требование только начали рассматривать. Оно связано с бизнесом семьи Рутман в Башкирии. Как известно, в начале «десятых» Иосиф Рутман слил в единый холдинг около двух десятков промышленных предприятий Башкирии в «ТАУ». После появления претензий со стороны властей, мужчина ушел от управления. По данным СМИ, бизнесмен скрывался заграницей, в том числе, в Израеле и США.

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