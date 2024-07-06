Крупный бизнесмен из Башкирии погиб в Канаде

Posted Сегодня, 20:12
Published Сегодня, 20:12
Modified Сегодня, 20:15
Updated Сегодня, 20:15
По данным издания, трагедия произошла 4 июля 2024 года. Иосиф Рутман попал в авиакатастрофу в небе над Канадой. Он находился в вертолёте, который разбился. Официального подтверждения гибели бизнесмена из Башкирии пока не поступало.
Иосиф Рутман был известен в Башкирии и Уфе как бенефициар Стерлитамакского нефтехимического завода (СНХЗ), завода «Синтез-Каучкук» и других предприятий группы «Тау». Крупный бизнесмен-промышленник долгое время находился в федеральном розыске. Как подозреваемого в совершении тяжких преступлений в экономической сфере следствие разыскивало его около десяти лет. СМИ писали, что его считают причастным к мошенничеству на крупную сумму.
Кроме того, претензии к Рутману имеют и бизнес-партнеры. Так, гражданин Кипра заявил в Арбитражный суд Башкирии иск к Иосифу Рутману и соответчикам на общую сумму около ₽1,8 млрд. Требование только начали рассматривать. Оно связано с бизнесом семьи Рутман в Башкирии. Как известно, в начале «десятых» Иосиф Рутман слил в единый холдинг около двух десятков промышленных предприятий Башкирии в «ТАУ». После появления претензий со стороны властей, мужчина ушел от управления. По данным СМИ, бизнесмен скрывался заграницей, в том числе, в Израеле и США.