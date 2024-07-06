Двое мужчин бесследно пропали в Уфе

По данным «Лиза Алерт», в Уфе пропали 59-летний Анатолий Васильев и 41-летний Александр Караульщиков. Первый мужчина не даёт о себе знать с 24 июня 2024 года, второй пропал совсем недавно — в пятницу, 5 июля 2024. Анатолий Васильев бесследно исчез в Уфе, а Александр Караульщиков — в пригороде Уфы, деревне Князево.





