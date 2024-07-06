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Двое мужчин бесследно пропали в Уфе

Двое мужчин бесследно пропали в Уфе

6 июля 2024, 20:20
Фото: «Лиза Алерт»
Розыском безвестно изчезнувших жителей столицы Башкирии занимаются волонтеры, сообщает региональное отделение поискового движения «Лиза Алерт».

По данным «Лиза Алерт», в Уфе пропали 59-летний Анатолий Васильев и 41-летний Александр Караульщиков. Первый мужчина не даёт о себе знать с 24 июня 2024 года, второй пропал совсем недавно — в пятницу, 5 июля 2024. Анатолий Васильев бесследно исчез в Уфе, а Александр Караульщиков — в пригороде Уфы, деревне Князево.


Волонтеры распространили ориентировки на пропавших в Уфе мужчин и просят всех внимательно с ними ознакомиться. Если кому-то известны данные о местонахождении пропавших мужчин, то сведения просят передать в полицию или региональное движение «Лиза Алерт».

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