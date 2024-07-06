Двое мужчин бесследно пропали в Уфе

Posted Сегодня, 20:20
Published Сегодня, 20:20
Modified Сегодня, 20:22
Updated Сегодня, 20:22
По данным «Лиза Алерт», в Уфе пропали 59-летний Анатолий Васильев и 41-летний Александр Караульщиков. Первый мужчина не даёт о себе знать с 24 июня 2024 года, второй пропал совсем недавно — в пятницу, 5 июля 2024. Анатолий Васильев бесследно исчез в Уфе, а Александр Караульщиков — в пригороде Уфы, деревне Князево.
Волонтеры распространили ориентировки на пропавших в Уфе мужчин и просят всех внимательно с ними ознакомиться. Если кому-то известны данные о местонахождении пропавших мужчин, то сведения просят передать в полицию или региональное движение «Лиза Алерт».