Вежливые воры появились в Башкирии

По предварительной версии, парни, прогуливаясь по улицам города, решили прокатиться на чужом автомобиле. Их план состоял в том, чтобы найти открытую машину и доехать до соседнего населенного пункта. Осуществление данной идеи пришлось на 9 часов вечера. Первая попытка оказалась неудачной. Затем выбор пал на автомобиль с открытой задней дверью, которая стояла во дворе жилого дома. Связка ключей находилась в салоне под креслом. Этим и воспользовались угонщики. Вдоволь накатавшись на чужом автомобиле, они припарковали ее на то же место. Угонщики предполагали, что останутся незамеченными. Но наутро владелец автомобиля заметил, что все двери автомобиля открыты, и она полностью испачкана.