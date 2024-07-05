mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 07:11

Published Сегодня, 07:11

Modified Сегодня, 07:17

Updated Сегодня, 07:17

Вежливые воры появились в Башкирии

Вежливые воры появились в Башкирии

5 июля 2024, 07:11
Фото: 1MI
Молодые люди долго искали транспорт для ночного заезда и после угона вернули автомобиль на место, сообщает пресс-служба МВД по Республике Башкортостан.

В Благовещенске задержаны подозреваемые в угоне. Молодые люди угнали автомобиль со двора жилого дома, а затем попытались вернуть его, чтобы остаться безнаказанными.

— В отдел МВД по Благовещенскому району обратился мужчина с заявлением об угоне автомобиля ВАЗ-2114 со двора дома. Утром он обнаружил, что его «четырка» грязная, а в салоне было заметно, что ею кто-то пользовался, — сообщает пресс-служба полиции Башкирии. — Факт угона подтвердила прибывшая следственно-оперативная группа. Вскоре были установлены и подозреваемые. Сотрудники отдела уголовного розыска доставили в отдел полиции двух молодых людей 2006 и 2004 годов рождения.

По предварительной версии, парни, прогуливаясь по улицам города, решили прокатиться на чужом автомобиле. Их план состоял в том, чтобы найти открытую машину и доехать до соседнего населенного пункта. Осуществление данной идеи пришлось на 9 часов вечера. Первая попытка оказалась неудачной. Затем выбор пал на автомобиль с открытой задней дверью, которая стояла во дворе жилого дома. Связка ключей находилась в салоне под креслом. Этим и воспользовались угонщики. Вдоволь накатавшись на чужом автомобиле, они припарковали ее на то же место. Угонщики предполагали, что останутся незамеченными. Но наутро владелец автомобиля заметил, что все двери автомобиля открыты, и она полностью испачкана.

Задержанные дали признательные показания. Возбуждено уголовное дело.

Читайте также:
Отравление шаурмой заинтересовало следователей в БашкирииДиректор дома творчества обложила данью подчиненных в БашкирииДиверсанту из Башкирии дали 15 лет за сожжённую «будку»
#Юлия Литвиненко#Происшествия#Уфа#Уголовное дело#Башкортостан#Мвд#Благовещенск#Новости Башкирии#Новости Уфы#Пресс-служба#Угон автомобиля#Уличные преступления
Подпишитесь
Когда закончится жара в Башкирии
Сегодня, 04:29
Перед администрацией Уфы вырубили вековые ели
Сегодня, 05:29
Мэр Уфы призывает остаться дома
Сегодня, 05:27
Трассу М-5 «Урал» перекроют в Башкирии
Вчера, 19:41
Как уфимцы отреагировали на призыв эвакуироваться с дач
Вчера, 17:15
Арт-объект в Уфе хотят украсить творчеством иноагентов
Вчера, 17:06