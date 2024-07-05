Вежливые воры появились в Башкирии

Posted Сегодня, 07:11
Published Сегодня, 07:11
Modified Сегодня, 07:17
Updated Сегодня, 07:17
В Благовещенске задержаны подозреваемые в угоне. Молодые люди угнали автомобиль со двора жилого дома, а затем попытались вернуть его, чтобы остаться безнаказанными.
— В отдел МВД по Благовещенскому району обратился мужчина с заявлением об угоне автомобиля ВАЗ-2114 со двора дома. Утром он обнаружил, что его «четырка» грязная, а в салоне было заметно, что ею кто-то пользовался, — сообщает пресс-служба полиции Башкирии. — Факт угона подтвердила прибывшая следственно-оперативная группа. Вскоре были установлены и подозреваемые. Сотрудники отдела уголовного розыска доставили в отдел полиции двух молодых людей 2006 и 2004 годов рождения.
По предварительной версии, парни, прогуливаясь по улицам города, решили прокатиться на чужом автомобиле. Их план состоял в том, чтобы найти открытую машину и доехать до соседнего населенного пункта. Осуществление данной идеи пришлось на 9 часов вечера. Первая попытка оказалась неудачной. Затем выбор пал на автомобиль с открытой задней дверью, которая стояла во дворе жилого дома. Связка ключей находилась в салоне под креслом. Этим и воспользовались угонщики. Вдоволь накатавшись на чужом автомобиле, они припарковали ее на то же место. Угонщики предполагали, что останутся незамеченными. Но наутро владелец автомобиля заметил, что все двери автомобиля открыты, и она полностью испачкана.
Задержанные дали признательные показания. Возбуждено уголовное дело.