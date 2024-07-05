В Башкирии уход за лесными растениями выполнили на площади 1,8 тысячи гектаров

Лесоводы республики скашивают траву и рыхлят почву. В процессе ухода работу выполняют как ручным, так и механизированным способом культиваторами на базе тракторов Минского тракторного завода. Агротехнический уход проводят для предотвращения зарастания поверхности почвы сорной травянистой и древесно-кустарниковой растительностью, накопления влаги в почве. В этом году работникам лесхозов предстоит выполнить уход на площади 6,9 тыс. га. Сейчас в числе лидеров по объемам проделанных работ — Альшеевский, Илишевский, Инзерский, Стерлитамакский и Учалинский лесхозы.