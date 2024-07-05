В Башкирии уход за лесными растениями выполнили на площади 1,8 тысячи гектаров

Posted 5 июля, 10:25
Published 5 июля, 10:25
Modified Сегодня, 06:26
Updated Сегодня, 06:26
Лесоводы республики скашивают траву и рыхлят почву. В процессе ухода работу выполняют как ручным, так и механизированным способом культиваторами на базе тракторов Минского тракторного завода. Агротехнический уход проводят для предотвращения зарастания поверхности почвы сорной травянистой и древесно-кустарниковой растительностью, накопления влаги в почве. В этом году работникам лесхозов предстоит выполнить уход на площади 6,9 тыс. га. Сейчас в числе лидеров по объемам проделанных работ — Альшеевский, Илишевский, Инзерский, Стерлитамакский и Учалинский лесхозы.
Нацпроект «Экология» нацелен на повышение эффективности обращения с отходами, кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, а также сохранение уникальной флоры и фауны России.