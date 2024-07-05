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Posted 5 июля, 10:25

Published 5 июля, 10:25

Modified Сегодня, 06:26

Updated Сегодня, 06:26

В Башкирии уход за лесными растениями выполнили на площади 1,8 тысячи гектаров

В Башкирии уход за лесными растениями выполнили на площади 1,8 тысячи гектаров

5 июля 2024, 10:25
Фото: 1MI
Агротехнический уход за лесными культурами в Республике Башкортостан выполнили на площади 1,8 тыс. га, что составляет более 25% от плана. Такая работа ведется в ходе реализации национального проекта «Экология», сообщили в региональном министерстве лесного хозяйства.

Лесоводы республики скашивают траву и рыхлят почву. В процессе ухода работу выполняют как ручным, так и механизированным способом культиваторами на базе тракторов Минского тракторного завода. Агротехнический уход проводят для предотвращения зарастания поверхности почвы сорной травянистой и древесно-кустарниковой растительностью, накопления влаги в почве. В этом году работникам лесхозов предстоит выполнить уход на площади 6,9 тыс. га. Сейчас в числе лидеров по объемам проделанных работ — Альшеевский, Илишевский, Инзерский, Стерлитамакский и Учалинский лесхозы.

Нацпроект «Экология» нацелен на повышение эффективности обращения с отходами, кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, а также сохранение уникальной флоры и фауны России.

#Андрей Королев#Общество#Касается каждого#Новости#Башкортостан
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