В Башкирии на трассе Благовещенск — Павловка продолжаются дорожные работы

В Башкирии в этом году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» планируется отремонтировать пять участков трассы Благовещенск — Павловка общей протяженностью 12,7 км. Это в два раза больше, чем в 2023 году. Все работы на данном участке планируется завершить в третьем квартале 2024 года.