mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted 5 июля, 08:11

Published 5 июля, 08:11

Modified Сегодня, 06:14

Updated Сегодня, 06:14

В Башкирии на трассе Благовещенск — Павловка продолжаются дорожные работы

В Башкирии на трассе Благовещенск — Павловка продолжаются дорожные работы

5 июля 2024, 08:11
Фото: 1MI
В Башкирии на участке трассы Благовещенск — Павловка в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» начали укладывать выравнивающий слой.

Протяженность участка — 2,7 км. После завершения этих работ дорожники приступят к укладке асфальта, укрепят обочины и нанесут разметку. На все перечисленные работы направят 43,4 млн рублей.

— Трасса Благовещенск — Павловка — популярное туристическое направление. Дорога ведет к самому большому в Башкортостане водохранилищу — Павловскому. Сюда приезжают туристы для отдыха. Поэтому важно отремонтировать эту трассу и обеспечить безопасность для участников дорожного движения, — отметила и. о. министр транспорта и дорожного хозяйства республики Любовь Минакова.

В Башкирии в этом году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» планируется отремонтировать пять участков трассы Благовещенск — Павловка общей протяженностью 12,7 км. Это в два раза больше, чем в 2023 году. Все работы на данном участке планируется завершить в третьем квартале 2024 года.

#Андрей Королев#Общество#Касается каждого#Новости#Башкортостан
Подпишитесь
Черное море: полное разочарование — очень дорого и многолюдно
Сегодня, 05:00
Алсу подала в суд иск о разделе имущества с бывшим мужем
Сегодня, 05:08
«Беды большой нет»: Шакшинский мост перекроют ещё два раза
Сегодня, 08:27
Пострадавшие при взрыве в Стерлитамаке остаются в тяжёлом состоянии
Сегодня, 08:03
Пьяный водитель убил сожительницу в Башкирии
Сегодня, 07:48
Виновник ДТП подставил женщину в Башкирии
Сегодня, 07:53