В Башкирии на трассе Благовещенск — Павловка продолжаются дорожные работы

Posted 5 июля, 08:11
Published 5 июля, 08:11
Modified Сегодня, 06:14
Updated Сегодня, 06:14
Протяженность участка — 2,7 км. После завершения этих работ дорожники приступят к укладке асфальта, укрепят обочины и нанесут разметку. На все перечисленные работы направят 43,4 млн рублей.
— Трасса Благовещенск — Павловка — популярное туристическое направление. Дорога ведет к самому большому в Башкортостане водохранилищу — Павловскому. Сюда приезжают туристы для отдыха. Поэтому важно отремонтировать эту трассу и обеспечить безопасность для участников дорожного движения, — отметила и. о. министр транспорта и дорожного хозяйства республики Любовь Минакова.
В Башкирии в этом году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» планируется отремонтировать пять участков трассы Благовещенск — Павловка общей протяженностью 12,7 км. Это в два раза больше, чем в 2023 году. Все работы на данном участке планируется завершить в третьем квартале 2024 года.