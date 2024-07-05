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Posted Сегодня, 10:22

Published Сегодня, 10:22

Modified Сегодня, 10:46

Updated Сегодня, 10:46

В раскаленной Уфе вызвали дождь

В раскаленной Уфе вызвали дождь

5 июля 2024, 10:22
Фото: БашДТП
В Уфе установилась аномальная жара, и городские власти предпринимают меры, чтобы хоть как-то с ней бороться, сообщают очевидцы в соцсетях.

В социальных сетях появилось видео, где колонна поливальных машин охлаждает раскаленный асфальт, направляя струи воды вверх.

— Молодцы! Асфальт плавится на глазах, — пишут в комментариях одни.
— Особенно радуются те, кто только что помыл машину, — подшучивают другие.
— Хоть дышать чуть легче станет, — пишут третьи, признавая, что хотя бы от жары станет немного прохладнее.

Напомним, в ближайшие дни температура воздуха в Уфе будет держаться на отметке +32-34 градуса. Мэр города Ратмир Мавлиев советует уфимцам быть более осторожными и по возможности не выходить из дома.

Так же в связи с установившейся жарой, въезд фур в Уфу будет закрыт с 14:00 до 18:00 в пятницу, 5 июля.

Ограничения вводятся на пяти направлениях: со стороны аэропорта, со стороны Шакши, на Бирском тракте, со стороны Жилино и со стороны Затона.

Видео: БашДТП
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