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Турция без Антальи: как не застрять в аэропорту и спасти отпуск

Турция без Антальи: как не застрять в аэропорту и спасти отпуск

5 июля 2024, 07:41
Фото: 1MI
Лето в разгаре, а многие россияне уже планируют отдых в Турции. Однако, в этом году улететь в любимую страну не так просто, как раньше, сообщает Новые Известия.

Забастовки в Анталье нарушили регулярность авиарейсов, а в России также участились сбои авиаперевозок. Как же не застрять в аэропорту и не испортить долгожданный отпуск?

Вместо Антальи, которая сейчас переживает сложные времена, можно выбрать другие, менее популярные, но не менее привлекательные курорты.

В Стамбуле можно сочетать осмотр достопримечательностей с пляжным отдыхом, наслаждаясь культурным разнообразием города. Город выходит сразу и на Чёрное, и на Мраморное море, а значит на окраинах можно найти красивые пляжи.

Даламан и Бодрум поразят вас живописными пейзажами и уединенными пляжами на фоне скалистых утесов. Отели, как правило, потеснее, чем в Анталье, зато живописнее.

Измир предложит вам атмосферу Европы среди турецких традиций, а Газипаша-Аланья удивит тихими песчаными берегами и спокойствием.

Отказ от путешествия в Анталью откроет новые возможности для приятного отдыха в разных регионах Турции, считают эксперты.

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