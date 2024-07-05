Турция без Антальи: как не застрять в аэропорту и спасти отпуск

Posted Сегодня, 07:41
Published Сегодня, 07:41
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Забастовки в Анталье нарушили регулярность авиарейсов, а в России также участились сбои авиаперевозок. Как же не застрять в аэропорту и не испортить долгожданный отпуск?
Вместо Антальи, которая сейчас переживает сложные времена, можно выбрать другие, менее популярные, но не менее привлекательные курорты.
В Стамбуле можно сочетать осмотр достопримечательностей с пляжным отдыхом, наслаждаясь культурным разнообразием города. Город выходит сразу и на Чёрное, и на Мраморное море, а значит на окраинах можно найти красивые пляжи.
Даламан и Бодрум поразят вас живописными пейзажами и уединенными пляжами на фоне скалистых утесов. Отели, как правило, потеснее, чем в Анталье, зато живописнее.
Измир предложит вам атмосферу Европы среди турецких традиций, а Газипаша-Аланья удивит тихими песчаными берегами и спокойствием.
Отказ от путешествия в Анталью откроет новые возможности для приятного отдыха в разных регионах Турции, считают эксперты.