Турция без Антальи: как не застрять в аэропорту и спасти отпуск

Вместо Антальи, которая сейчас переживает сложные времена, можно выбрать другие, менее популярные, но не менее привлекательные курорты.



В Стамбуле можно сочетать осмотр достопримечательностей с пляжным отдыхом, наслаждаясь культурным разнообразием города. Город выходит сразу и на Чёрное, и на Мраморное море, а значит на окраинах можно найти красивые пляжи.