Сенатор Брыксин перечислил меры поддержки для семей участников спецоперации

Posted Сегодня, 18:40
Published Сегодня, 18:40
Modified Сегодня, 18:41
Updated Сегодня, 18:41
По его словам, участники спецоперации наделяются правом на военную ипотеку, регулируемую законом «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих». Специальный кредит, который военный обязан погасить до того, как ему исполнится 45 лет, предоставляется на срок от года до 20 лет. Программу курирует Росвоенипотека, с условиями можно ознакомиться на сайте организации. Жилищные права военнослужащих — супругов других служащих ВС РФ, участвующих в программе военной ипотеки, тоже находятся под защитой.
Кроме того, предусмотрено досрочное полное погашение задолженности по ипотечному кредиту погибшего служащего ВС РФ единым платежом за счет единовременного начисления на именной накопительный счет участника в размере его задолженности по кредиту, пишут «Новые Известия».
Что касается трудовых гарантий для мобилизованных и добровольцев, за ними, по словам сенатора, сохранятся их рабочие места в соответствии с принятыми поправками в Трудовой кодекс РФ. Трудовые контракты с данными категориями россиян будут не расторгаться, а приостанавливаться. В течение трех месяцев после окончания военной службы служащие смогут вернуться на свою прежнюю должность. При этом время приостановления действия трудового договора засчитывается в трудовой стаж сотрудника и в стаж работы по специальности.
Такая же мера будет действовать для госслужащих. Дополнительные гарантии предоставляются членам семей мобилизованных россиян и добровольцев. Также они наделяются преимущественным правом сохранения в должности при сокращении численности или штата сотрудников.
Согласно заявлению Брыксина, в настоящее время диапазон поддержки солдат на фронте — самый широкий, от детских писем защитникам до покупки внедорожников и ружей для устранения вражеских беспилотников. Сам сенатор из личных средств оплачивает и отправляет военнослужащим всевозможное оборудование для нужд СВО, в частности — дроны и тепловизоры, ставшие одними из самых необходимых средств при ведении боевых действий в современных условиях. Кроме того, он отправляет на передовую лекарства, гумпомощь и строительные материалы.