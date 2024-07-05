Сенатор Брыксин перечислил меры поддержки для семей участников спецоперации

Что касается трудовых гарантий для мобилизованных и добровольцев, за ними, по словам сенатора, сохранятся их рабочие места в соответствии с принятыми поправками в Трудовой кодекс РФ. Трудовые контракты с данными категориями россиян будут не расторгаться, а приостанавливаться. В течение трех месяцев после окончания военной службы служащие смогут вернуться на свою прежнюю должность. При этом время приостановления действия трудового договора засчитывается в трудовой стаж сотрудника и в стаж работы по специальности.