Ремонт Шакшинского моста ударит по карманам уфимцев

Гораздо дешевле обойдутся менее удобные и более популярные способы передвижения. «Яндекс Расписания» гласят, что доехать на электричке из Шакши в основную часть города можно за 28 ₽ — итого, 280₽ за пять дней туда и обратно. Цена взрослого билета на городских паромах между тем составляет 35₽, а по транспортной карте — 30₽. Соответственно, в неделю придётся тратить 350₽ и 300₽.