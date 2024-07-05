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Posted 5 июля, 10:53

Published 5 июля, 10:53

Modified 5 июля, 10:55

Updated 5 июля, 10:55

Ремонт Шакшинского моста ударит по карманам уфимцев

Ремонт Шакшинского моста ударит по карманам уфимцев

5 июля 2024, 10:53
Фото: 1MI.
Очередные ограничения на переправе через реку Уфу вблизи микрорайона Шакша введут с 9 июля, сообщает городская администрация.

По данным мэрии, мост будет полностью закрыт большую часть месяца — с 9 по 24 июля. Власти города боятся, что транспортный поток заставит шататься мостовые конструкции и мешать выполнять работы.

Добираться до работы горожанам предложили по скандальному «Восточному выезду» или использовать вместо автомобилей другие виды транспорта — паром и электричку.

Согласно утверждённым в апреле тарифам, воспользоваться «Восточным выездом» в дневное время для легковых автомобилей обойдется в 100₽ в одну сторону. Таким образом, при графике «пять на два» уфимцам придётся еженедельно тратить на дорогу минимум 1000₽ — и это не считая трат на топливо, которое в регионе продолжает стремительно дорожать.

Гораздо дешевле обойдутся менее удобные и более популярные способы передвижения. «Яндекс Расписания» гласят, что доехать на электричке из Шакши в основную часть города можно за 28 ₽ — итого, 280₽ за пять дней туда и обратно. Цена взрослого билета на городских паромах между тем составляет 35₽, а по транспортной карте — 30₽. Соответственно, в неделю придётся тратить 350₽ и 300₽.

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