Радий Хабиров показал «воскрешение» мертвых

Специалисты создали для музея в научной лаборатории скульптурные изображения с помощью 3D-оцифровки и принтера. Основой для новых экспонатов стали останки трех человек. Их отсканировали, с помощью современных технологий создали примерные портреты и модели внешности, а потом отпечатали в технологическом принтере в натуральную величину. Кроме того, ученые примерили на предков примерные прически того времени. Женщину украсила гладкая прическа с прямым пробором, мужчин — аккуратные бороды. Скульптуры выполнены в «музейном» цвете гипса.