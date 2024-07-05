Радий Хабиров показал «воскрешение» мертвых

Posted Сегодня, 06:50
Published Сегодня, 06:50
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Updated Сегодня, 07:03
В лаборатории медицинского университета кампуса Евразийского научно-образовательного центра в Уфе занялись интересной практикой: ученые, медик и антрополог, сделали новые экспонаты для создаваемого в регионе музея кочевых цивилизаций. Этот проект, запущенные около двух лет назад, призван соединить историю кочевых племён с современными технологиями.
Специалисты создали для музея в научной лаборатории скульптурные изображения с помощью 3D-оцифровки и принтера. Основой для новых экспонатов стали останки трех человек. Их отсканировали, с помощью современных технологий создали примерные портреты и модели внешности, а потом отпечатали в технологическом принтере в натуральную величину. Кроме того, ученые примерили на предков примерные прически того времени. Женщину украсила гладкая прическа с прямым пробором, мужчин — аккуратные бороды. Скульптуры выполнены в «музейном» цвете гипса.
— Это скульптурные изображения двух мужчин и женщины, останки которых обнаружили в золотоордынских мавзолеях Тура-хана и Хусейн-бека, — уточнил в своём сообщении Радий Хабиров. — Вот такой результат дают сплав науки, новых технологий и современный, творческий подход.
Создание новых экспонатов приурочили к открытию нового объекта в Евразийском музее кочевых цивилизаций. В субботу, 6 июля, там ждут всех желающих на презентацию визит-центра. Его открытие состоится в объявленную еще в апреле 2024 года дату. Хотя, при презентации всего проекта в 2022 году открытие визит-центра площадью в 550 «квадратов» планировалось еще на 2023 год.
Музейный комплекс расположен в Башкирии в 12 км от пгт Чишмы в одноименном районе, примерно в часе езды от столицы региона — Уфы. Основой для его создания стали итоги археологических работ, указавших на богатое наследие стоянок кочевников. На реализацию всего проекта региональные власти планируют потратить около десяти лет.