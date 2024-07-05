Опубликован второй альбом РЭО с лучшими практиками раздельного сбора мусора

Представления основной части населения об РСО сводятся к разноцветным бакам, установленным на площадках придомовых территорий. Однако замгендиректора по региональному развитию и инфраструктуре РЭО Евгений Карелов отметил, что в стране используется множество других способов сдачи вторсырья на переработку. В качестве примеров он привел экоцентры и экопункты, а также экологические станции и умные аппараты, которые дополняют инфраструктуру и повышают ее доступность для пользователей. По словам Карелова, РЭО продолжает собирать и анализировать разные практики РСО, которые существуют в стране. Это необходимо для формирования комплексной системы обращения с отходами.