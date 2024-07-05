Опубликован второй альбом РЭО с лучшими практиками раздельного сбора мусора

Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
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Updated Сегодня, 10:06
Строительство объектов обращения с ТКО, покупка баков и спецтехники сопряжены с большими временными и финансовыми вложениями. На это обратил внимание генеральный директор РЭО Денис Буцаев. Он также рассказал, что во многих субъектах используются разные форматы РСО, пишут newsnn.ru.
По мнению Дениса Буцаева, альбом поможет систематизировать знания в сфере инструментов раздельного сбора отходов. Глава РЭО также подчеркнул важную роль РСО в построении экономики замкнутого цикла. Сбор и публикация практик РСО со всей России в одном сборнике ускорят выполнение задач, поставленных перед отраслью обращения с отходами.
Во многих субъектах реализуется проект по эффективному сбору вторсырья от граждан. Частью общей инфраструктуры обращения с отходами сегодня стали и цифровые инструменты — онлайн-сервисы и приложения, в которых пункты сбора вторсырья собраны в единой системе информирования, аналитики и мотивации пользователей.
Представления основной части населения об РСО сводятся к разноцветным бакам, установленным на площадках придомовых территорий. Однако замгендиректора по региональному развитию и инфраструктуре РЭО Евгений Карелов отметил, что в стране используется множество других способов сдачи вторсырья на переработку. В качестве примеров он привел экоцентры и экопункты, а также экологические станции и умные аппараты, которые дополняют инфраструктуру и повышают ее доступность для пользователей. По словам Карелова, РЭО продолжает собирать и анализировать разные практики РСО, которые существуют в стране. Это необходимо для формирования комплексной системы обращения с отходами.
РЭО планирует разослать вторую часть альбома органам власти регионов. Как сообщили в компании, сейчас готовится третий выпуск, в котором будет уделено особое внимание сбору конкретных фракций отходов.