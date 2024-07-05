Опубликован состав жюри регионального фестиваля рекламы «1Й»

Сообщается, что участвовать в конкурсе могут не только рекламные агентства, но и бренды, а также СМИ и фрилансеры. Работы принимаются до 28 августа 2024 года, а награждать победителей будут в рамках Национального рекламного форума «НРФ Регионы» в Екатеринбурге в сентябре.