Опубликован состав жюри регионального фестиваля рекламы «1Й»

Posted Сегодня, 11:51
Published Сегодня, 11:51
Modified Сегодня, 11:51
Updated Сегодня, 11:51
По словам организаторов, ключевая особенность фестиваля кроется в его ориентации на рекламные кампании, созданные для регионов и в регионах. Таким образом, с помощью мероприятия происходит поиск талантливых представителей отрасли во всех уголках России. Кроме того, фестиваль должен стать трамплином для региональных рекламщиков в конкурсной индустрии, пишет tagilcity.ru.
Как подчеркнул директор «АКАР Урал», член жюри «Первого» и СЕО креативного агентства «Штольцман и Кац» Василий Рубан, для многих участников это дебютный фестиваль, поэтому была разработана максимально простая форма подачи заявок.
Сообщается, что участвовать в конкурсе могут не только рекламные агентства, но и бренды, а также СМИ и фрилансеры. Работы принимаются до 28 августа 2024 года, а награждать победителей будут в рамках Национального рекламного форума «НРФ Регионы» в Екатеринбурге в сентябре.
В состав жюри фестиваля вошли свыше 30 экспертов креативной индустрии, представляющих локальные и федеральные структуры.
Работы принимаются в трех основных категориях: CREATIVE, DIGITAL, ACTIVATIONS, включающих более 40 номинаций. Участники могут заявлять различные проекты — от мобильных приложений до событийных активаций.
Председателями жюри в ключевых направлениях выступают: CREATIVE — Максим Пономарев, CEO Friends (Москва), DIGITAL — Дмитрий Маслаков, креативный директор Voskhod Digital (Екатеринбург), ACTIVATIONS — Ольга Полканова, head of experiential practice in Action (Москва).