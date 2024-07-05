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Опубликован состав жюри регионального фестиваля рекламы «1Й»

Опубликован состав жюри регионального фестиваля рекламы «1Й»

5 июля 2024, 11:51
Фото: АКАР
Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР) в третий раз проводит региональный фестиваль рекламы «1Й». Официальными медиапартнерами фестиваля являются медиахолдинг 1MI и портал TagilCity.ru.

По словам организаторов, ключевая особенность фестиваля кроется в его ориентации на рекламные кампании, созданные для регионов и в регионах. Таким образом, с помощью мероприятия происходит поиск талантливых представителей отрасли во всех уголках России. Кроме того, фестиваль должен стать трамплином для региональных рекламщиков в конкурсной индустрии, пишет tagilcity.ru.

Как подчеркнул директор «АКАР Урал», член жюри «Первого» и СЕО креативного агентства «Штольцман и Кац» Василий Рубан, для многих участников это дебютный фестиваль, поэтому была разработана максимально простая форма подачи заявок.

Сообщается, что участвовать в конкурсе могут не только рекламные агентства, но и бренды, а также СМИ и фрилансеры. Работы принимаются до 28 августа 2024 года, а награждать победителей будут в рамках Национального рекламного форума «НРФ Регионы» в Екатеринбурге в сентябре.

В состав жюри фестиваля вошли свыше 30 экспертов креативной индустрии, представляющих локальные и федеральные структуры.

Работы принимаются в трех основных категориях: CREATIVE, DIGITAL, ACTIVATIONS, включающих более 40 номинаций. Участники могут заявлять различные проекты — от мобильных приложений до событийных активаций.

Председателями жюри в ключевых направлениях выступают: CREATIVE — Максим Пономарев, CEO Friends (Москва), DIGITAL — Дмитрий Маслаков, креативный директор Voskhod Digital (Екатеринбург), ACTIVATIONS — Ольга Полканова, head of experiential practice in Action (Москва).

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