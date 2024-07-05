На гендиректора «Уфанета» подали иск на ₽100 млн

Согласно иску, принятому в Арбитражном суде РБ, Артур Хазигалеев просит суд обязать Искандара Бахтиярова опровергнуть слова, сказанные им в интервью для BFM.ru, поскольку они не соответствуют действительности. В качестве взыскания морального вреда иск предполагает сумму в размере 100 млн руб., кроме того предполагается взыскание судебной неустойки в размере 1 млн руб. за каждый день неисполнения судебного акта. Судебное заседание назначено на 6 августа