На гендиректора «Уфанета» подали иск на ₽100 млн

Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 10:11
Updated Сегодня, 10:11
3 июля картина пополнилась новым судебным иском. Экс-депутат уфимского Горсовета и один из акционеров компании Артур Хазигалеев подал иск к Искандару Бахтиярову, генеральному директору «Уфанета», на 100 млн руб.
Согласно иску, принятому в Арбитражном суде РБ, Артур Хазигалеев просит суд обязать Искандара Бахтиярова опровергнуть слова, сказанные им в интервью для BFM.ru, поскольку они не соответствуют действительности. В качестве взыскания морального вреда иск предполагает сумму в размере 100 млн руб., кроме того предполагается взыскание судебной неустойки в размере 1 млн руб. за каждый день неисполнения судебного акта. Судебное заседание назначено на 6 августа
Добавим, что Искандар Бахтияров в разговоре с Business FM Уфа назвал арест Артура Хазигалеева по делу о хищениях в «Башспирте» «божьей рукой», которая предотвратила «разграбление „Уфанета“. По его мнению, произошедшее в „Башспирте“ могло повториться и внутри „Уфанета“.
Напомним, этой весной Артуру Хазигалееву и двум экс-менеджерам «Башспирта» были предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере. В настоящее время известно, что арест продлится как минимум до 10 августа.
Ранее редакция Mkset подробно описывала некоторые обстоятельства вокруг конфликта в «Уфанете», а также обнаружила нестыковки в деле «Башспирта».