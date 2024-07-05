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Updated Сегодня, 07:23

Лобовая авария оставила без мамы двоих детей в Башкирии

Лобовая авария оставила без мамы двоих детей в Башкирии

5 июля 2024, 05:01
Фото: ГАИ РБ
Смертельное ДТП случилось на трассе вблизи деревни Явгильдино в Караидельском районе, сообщает ГАИ Республики Башкортостан.

Трагический инцидент случился в ночь с 4 на 5 июля. По предварительным данным, 42-летняя челябинка на «Ладе Калине» выехала на встречку и столкнулась с «Грантой». Сразу после этого во второй автомобиль врезался «четырнадцатый» ВАЗ.

Видео: ГАИ РБ

Приехавшие на место медики констатировали гибель жительницы Челябинской области и 35-летней женщины из Уфы, сидевшей за рулём «Калины». Известно, что с уфимкой в машине ехали её дети — 18-летняя дочь и 14-летний сын — и 17-летний племянник.

Обстоятельства трагедии выясняются, работают оперативные службы.

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