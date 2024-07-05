Лобовая авария оставила без мамы двоих детей в Башкирии

Posted Сегодня, 05:01
Published Сегодня, 05:01
Modified Сегодня, 07:23
Updated Сегодня, 07:23
Трагический инцидент случился в ночь с 4 на 5 июля. По предварительным данным, 42-летняя челябинка на «Ладе Калине» выехала на встречку и столкнулась с «Грантой». Сразу после этого во второй автомобиль врезался «четырнадцатый» ВАЗ.
Приехавшие на место медики констатировали гибель жительницы Челябинской области и 35-летней женщины из Уфы, сидевшей за рулём «Калины». Известно, что с уфимкой в машине ехали её дети — 18-летняя дочь и 14-летний сын — и 17-летний племянник.
Обстоятельства трагедии выясняются, работают оперативные службы.