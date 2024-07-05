Лобовая авария оставила без мамы двоих детей в Башкирии

Трагический инцидент случился в ночь с 4 на 5 июля. По предварительным данным, 42-летняя челябинка на «Ладе Калине» выехала на встречку и столкнулась с «Грантой». Сразу после этого во второй автомобиль врезался «четырнадцатый» ВАЗ.