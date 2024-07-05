Экспорт из Башкирии в Турцию увеличился почти на 20%

Posted 5 июля, 06:08
Published 5 июля, 06:08
Modified Сегодня, 06:11
Updated Сегодня, 06:11
Как сообщили в региональном министерстве внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности, такого результата удалось добиться благодаря поддержке нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».
— За первые три месяца наш экспорт в Турецкую Республику на 80,1% был представлен минеральными продуктами и на 19,5% продукцией химической промышленности. Также мы поставляли продовольственные товары и сырье, древесину и целлюлозно-бумажные изделия. При этом мы отмечаем рост не только экспорта, но и взаимного товарооборота Республики Башкортостан и Турции. Показатель увеличился на 15,9%, что говорит о двусторонней заинтересованности в развитии партнерства, — отметила министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности РБ Маргарита Болычева.
Напомним, в прошлом году Турция среди стран-партнеров заняла второе место во внешнеторговом обороте Башкирии с долей 13,7%, при этом показатели взаимного товарооборота со страной и экспорта в сравнении 2022 годом увеличились на 111,7% и 123,2% соответственно.
— С турецкими партнерами мы прорабатываем ряд перспективных проектов. Например, в активной фазе реализации инвестиционный проект по производству грузоподъемного оборудования в Уфимском районе. Уже поставлено из Турции все необходимое технологическое оборудование, на завершающем этапе строительные работы. Объем инвестиций по проекту составляет около 120 миллионов рублей. Также ведутся работы по локализации производств шпона, фильтров масляного и воздушного типа в Башкирии, — рассказал представитель республики при Торговом представительстве РФ в Турции Марат Тансыккужин.
Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» направлен на выстраивание новых экономических связей и развитие экспорта товаров российского производства.