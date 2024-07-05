Экспорт из Башкирии в Турцию увеличился почти на 20%

— За первые три месяца наш экспорт в Турецкую Республику на 80,1% был представлен минеральными продуктами и на 19,5% продукцией химической промышленности. Также мы поставляли продовольственные товары и сырье, древесину и целлюлозно-бумажные изделия. При этом мы отмечаем рост не только экспорта, но и взаимного товарооборота Республики Башкортостан и Турции. Показатель увеличился на 15,9%, что говорит о двусторонней заинтересованности в развитии партнерства, — отметила министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности РБ Маргарита Болычева.