Жители Башкирии утопают в кредитах

Башкирия уверенно вошла в ТОП-10 регионов по объему кредитования в мае, заняв почетное 7-е место. В республике было выдано 173,99 тыс. кредитов на общую сумму 48 млрд рублей, что на 8% больше, чем в апреле. Средний размер кредита в Башкирии составил 275 тыс. рублей, что говорит о том, что жители республики берут более крупные займы.