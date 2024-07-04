Жители Башкирии утопают в кредитах

Posted Сегодня, 11:10
Published Сегодня, 11:10
Modified Сегодня, 11:20
Updated Сегодня, 11:20
Россияне в мае 2024 года продолжили активно брать кредиты: по данным Объединенного Кредитного Бюро (ОКБ), за месяц было выдано 5,81 млн кредитных договоров на общую сумму 1,61 трлн рублей.
Башкирия уверенно вошла в ТОП-10 регионов по объему кредитования в мае, заняв почетное 7-е место. В республике было выдано 173,99 тыс. кредитов на общую сумму 48 млрд рублей, что на 8% больше, чем в апреле. Средний размер кредита в Башкирии составил 275 тыс. рублей, что говорит о том, что жители республики берут более крупные займы.
— В целом, по стране наблюдается тенденция к росту объемов кредитования, хотя количество выданных кредитов снижается, — комментируют эксперты.
Лидерами по объему выданных кредитов в мае стали Москва (386,13 тыс. кредитов на 186,93 млрд рублей), Московская область (334,84 тыс. кредитов на 119,60 млрд рублей), Санкт-Петербург (197,89 тыс. кредитов на 78,31 млрд рублей), Краснодарский край (227,32 тыс. кредитов на 61,56 млрд рублей) и Свердловская область (189,25 тыс. кредитов на 51,36 млрд рублей).