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В Уфе разъяснили новшества в оплате ЖКУ

В Уфе разъяснили новшества в оплате ЖКУ

4 июля 2024, 07:12
Фото: 1MI
С 1 июля 2024 года «ЕИРЦ РБ» приступило к обслуживанию клиентов ГУП РБ «Уфаводоканал», сообщает компания.

В связи с окончанием срока агентского договора ГУП РБ «Уфаводоканал» с МУП ЕРКЦ Уфы в соответствии с результатами проведенного конкурса, формирование и печать платежных документов за услуги водоснабжения и водоотведения с июля 2024 года будет производиться ООО «ЕИРЦ РБ».

Обращаем внимание, что ООО «ЕИРЦ РБ» приняло на обслуживание только те лицевые счета, которые ранее обслуживало МУП ЕРКЦ Уфы

Таким образом, с 1 июля 2024 года приём и консультирование жителей по вопросам начислений «холодного водоснабжения» и «водоотведения», передачи показаний, оплат и другим вопросам, связанным с услугами ГУП РБ «Уфаводоканал», осуществляет ООО «ЕИРЦ РБ». Изменения коснутся порядка 220 00 абонентов.

Информация о том, куда обращаться по своему лицевому счёту, будет указана на Едином платёжном документе.

Важно!!! Для корректного формирования начислений необходимо с 1 по 24 июля 2024 года передать показания индивидуальных приборов учёта холодной воды в ООО «ЕИРЦ РБ».

Способы передачи показаний:

-в личном кабинете или мобильном приложении «ЕИРЦ РБ — Мои платежи»;

— по номерам телефонов Контактного центра ООО «ЕИРЦ РБ»: 8 (347) 222-22-00, 8 (347) 222-22-55;

— в личных сообщениях в официальной группе соцсети «ВКонтакте»: vk.com/eirc_rb;

— в клиентских офисах ЕИРЦ РБ «Мои Платежи», обратившись в окно обслуживания. Адреса офисов указаны на сайте: https://eirc-rb.ru/company/offices/;

— при оплате в почтовых или банковских отделениях.

Начисления за расчётный период «Июль 2024 года» по услугам «холодное водоснабжение» и «водоотведение» ГУП РБ «Уфаводоканал» будут включены в Единый платёжный документ от ООО «ЕИРЦ РБ».

Новые квитанции будут доставлены в начале августа жителям Дёмского, Калининского, Кировского, Ленинского, Октябрьского, Орджоникидзевского, Советского районов Уфы и Уфимского района.

Оплачивать услуги необходимо по отдельному QR-коду. Способы и сроки оплаты останутся без изменений.

В случае возникновения вопросов по начислениям и показаниям приборов учёта необходимо обращаться в ООО «ЕИРЦ РБ»:

  • в Личном кабинете или мобильном приложении «ЕИРЦ РБ — Мои платежи» раздел «Помощь», заполнив форму «Новое обращение»;
  • на сайте eirc-rb.ru, заполнив форму «Написать обращение» или форму «Обратный звонок»;
  • по номерам телефонов Контактного центра: 8 (347) 222-22-00, 8 (347) 222-22-55, Пн. — Сб. с 08:00 до 20:00;
  • в официальной группе социальной сети «ВКонтакте»: vk.com/eirc_rb;
  • в клиентские офисы ЕИРЦ РБ «Мои платежи» в г. Уфе по адресам: ул. Ахметова, д. 225, ул. Менделеева, д. 132, ул. Баязита Бикбая, д. 44, ул. Высоковольтная, д. 10, ул. Комарова, д. 8, ул. Правды, д. 29, ул. Тухвата Янаби, д. 4, ул. Черниковская, д. 40.

Приём клиентов в офисах осуществляется по предварительной записи. Способы записи на консультацию в клиентские офисы ЕИРЦ РБ «Мои платежи», г. Уфа:

  • на сайте eirc-rb.ru, раздел «Записаться онлайн».
  • по номерам телефонов: 8 (347) 222-22-00, 8 (347) 222-22-55 (Пн. — сб. с 08:00 до 20:00), 8 (347) 295-38-39 (Пн. — пт. с 08:30 до 17:15)
  • с помощью терминала электронной очереди в клиентском офисе.

 

Для абонентов, которые обслуживались в ГУП РБ «Уфаводоканал», способы получения консультаций остаются прежними:

  • по телефонам контактного центра: 8 (800) 347-51-51, 8 (347) 222-86-76, Пн. — Чт. с 8:30 до 17:30, Пт. с 8:30 до 16:15),
  • в клиентские офисы ГУП РБ «Уфаводоканал» по адресам:

— г. Уфа, ул. Российская, д. 157/2,

— г. Уфа, ул. Мира, д. 14,

— г. Уфа, ул. Бакалинская, д. 19.

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