В Уфе разъяснили новшества в оплате ЖКУ

Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
Modified Сегодня, 07:14
Updated Сегодня, 07:14
В связи с окончанием срока агентского договора ГУП РБ «Уфаводоканал» с МУП ЕРКЦ Уфы в соответствии с результатами проведенного конкурса, формирование и печать платежных документов за услуги водоснабжения и водоотведения с июля 2024 года будет производиться ООО «ЕИРЦ РБ».
Обращаем внимание, что ООО «ЕИРЦ РБ» приняло на обслуживание только те лицевые счета, которые ранее обслуживало МУП ЕРКЦ Уфы
Таким образом, с 1 июля 2024 года приём и консультирование жителей по вопросам начислений «холодного водоснабжения» и «водоотведения», передачи показаний, оплат и другим вопросам, связанным с услугами ГУП РБ «Уфаводоканал», осуществляет ООО «ЕИРЦ РБ». Изменения коснутся порядка 220 00 абонентов.
Информация о том, куда обращаться по своему лицевому счёту, будет указана на Едином платёжном документе.
Важно!!! Для корректного формирования начислений необходимо с 1 по 24 июля 2024 года передать показания индивидуальных приборов учёта холодной воды в ООО «ЕИРЦ РБ».
Способы передачи показаний:
-в личном кабинете или мобильном приложении «ЕИРЦ РБ — Мои платежи»;
— по номерам телефонов Контактного центра ООО «ЕИРЦ РБ»: 8 (347) 222-22-00, 8 (347) 222-22-55;
— в личных сообщениях в официальной группе соцсети «ВКонтакте»: vk.com/eirc_rb;
— в клиентских офисах ЕИРЦ РБ «Мои Платежи», обратившись в окно обслуживания. Адреса офисов указаны на сайте: https://eirc-rb.ru/company/offices/;
— при оплате в почтовых или банковских отделениях.
Начисления за расчётный период «Июль 2024 года» по услугам «холодное водоснабжение» и «водоотведение» ГУП РБ «Уфаводоканал» будут включены в Единый платёжный документ от ООО «ЕИРЦ РБ».
Новые квитанции будут доставлены в начале августа жителям Дёмского, Калининского, Кировского, Ленинского, Октябрьского, Орджоникидзевского, Советского районов Уфы и Уфимского района.
Оплачивать услуги необходимо по отдельному QR-коду. Способы и сроки оплаты останутся без изменений.
В случае возникновения вопросов по начислениям и показаниям приборов учёта необходимо обращаться в ООО «ЕИРЦ РБ»:
Приём клиентов в офисах осуществляется по предварительной записи. Способы записи на консультацию в клиентские офисы ЕИРЦ РБ «Мои платежи», г. Уфа:
Для абонентов, которые обслуживались в ГУП РБ «Уфаводоканал», способы получения консультаций остаются прежними:
— г. Уфа, ул. Российская, д. 157/2,
— г. Уфа, ул. Мира, д. 14,
— г. Уфа, ул. Бакалинская, д. 19.