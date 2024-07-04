В Уфе разъяснили новшества в оплате ЖКУ

В связи с окончанием срока агентского договора ГУП РБ «Уфаводоканал» с МУП ЕРКЦ Уфы в соответствии с результатами проведенного конкурса, формирование и печать платежных документов за услуги водоснабжения и водоотведения с июля 2024 года будет производиться ООО «ЕИРЦ РБ».