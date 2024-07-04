В Уфе эвакуировали три торговых центра

Тысячам посетителей и сотрудникам персонала пришлось срочно покинуть административные здания, пока внутри работают спасатели и силовики. Утверждается, что людей вывели из торговых центров «Звёздный» в Сипайлово, а также «Галереи ART» в центре города и ВДНХ днем в четверг, 4 июля.