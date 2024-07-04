В Уфе эвакуировали три торговых центра

Posted Сегодня, 07:34
Published Сегодня, 07:34
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
Тысячам посетителей и сотрудникам персонала пришлось срочно покинуть административные здания, пока внутри работают спасатели и силовики. Утверждается, что людей вывели из торговых центров «Звёздный» в Сипайлово, а также «Галереи ART» в центре города и ВДНХ днем в четверг, 4 июля.
Официальных подтверждений и комментариев от оперативных ведомств о происшествиях не было.
Напомним, эвакуируют ТЦ «Звёздный» в Уфе этим летом не в первый раз. Ранее аналогичные мероприятия проводились в минувшую среду, 26 июня. Никаких опасных предметов в помещениях торгового центра сотрудники оперативных служб не обнаружили.