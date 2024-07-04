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Posted Сегодня, 07:34

Published Сегодня, 07:34

Modified Сегодня, 09:25

Updated Сегодня, 09:25

В Уфе эвакуировали три торговых центра

В Уфе эвакуировали три торговых центра

4 июля 2024, 07:34
Фото: 1MI
На месте заметили большие скопления людей и машины оперативных служб, сообщают очевидцы.

Тысячам посетителей и сотрудникам персонала пришлось срочно покинуть административные здания, пока внутри работают спасатели и силовики. Утверждается, что людей вывели из торговых центров «Звёздный» в Сипайлово, а также «Галереи ART» в центре города и ВДНХ днем в четверг, 4 июля.

Официальных подтверждений и комментариев от оперативных ведомств о происшествиях не было.

В Уфе эвакуировали ТЦ «Звёздный»
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Напомним, эвакуируют ТЦ «Звёздный» в Уфе этим летом не в первый раз. Ранее аналогичные мероприятия проводились в минувшую среду, 26 июня. Никаких опасных предметов в помещениях торгового центра сотрудники оперативных служб не обнаружили.

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#Общество#Происшествия#Уфа#Башкортостан#Новости Башкирии#Спасатели#Эвакуация#Торговый центр#Очевидцы#Инциденты#Силовики#Торговые центры#Скопления людей#Машины оперативных служб
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