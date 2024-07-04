В I полугодии 2024 года объем закупок госкомпаний у самозанятых составил 4,5 млрд руб

Возглавляющий Корпорацию МСП Александр Исаевич подчеркнул возрастающий интерес самозанятых к участию в закупках по федеральному закону № 223-ФЗ. По его словам, число поставщиков-самозанятых уже превысило 5000 человек. Он сообщил также, что рост по данному показателю составил 25%, пишет iz.ru.