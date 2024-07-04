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Modified Сегодня, 09:39

Updated Сегодня, 09:39

В I полугодии 2024 года объем закупок госкомпаний у самозанятых составил 4,5 млрд руб

В I полугодии 2024 года объем закупок госкомпаний у самозанятых составил 4,5 млрд руб

4 июля 2024, 09:39
Фото: 1MI
По данным, предоставленным Корпорацией МСП, крупные компании с государственным участием в первом полугодии 2024-го закупили услуг и товаров у самозанятых граждан на общую сумму около 4,5 млрд рублей.

В корпорации напомнили также о том, что этот показатель в сравнении с аналогичным периодом минувшего года вырос на 22%.

Возглавляющий Корпорацию МСП Александр Исаевич подчеркнул возрастающий интерес самозанятых к участию в закупках по федеральному закону № 223-ФЗ. По его словам, число поставщиков-самозанятых уже превысило 5000 человек. Он сообщил также, что рост по данному показателю составил 25%, пишет iz.ru.

Наибольшим спросом у заказчиков-госкомпаний пользовались вспомогательные услуги, связанные с финансовым посредничеством и страхованием (1,26 млрд рублей). Второе место заняли услуги в сфере творчества, искусства и развлечений (0,31 млрд рублей), а на третьей позиции оказались профессиональные, научные и технические услуги (0,28 млрд рублей).

Что касается регионального распределения, лидирующую позицию по объему закупок у самозанятых занимает Курская область (0,84 млрд рублей). Вторая и третья позиция у Москвы (0,79 млрд) и Московской области (0,31 млрд).

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