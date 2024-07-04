«Ростиксе» эвакуировали в Башкирии

Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
Ресторан фастфуда Roctic's (бывший KFC) на бульваре Космонавтов, 13 в Салавате эвакуировали вечером в среду, 3 июля. Из помещений вывели весь персонал кафе и посетителей. Некоторые клиенты не успели дождаться заказа или доесть свои блюда. На месте заметили машины экстренных служб, сапёров и кинологов.
Каких-либо комментариев от официальных ведомств пока не было. Отметим, что 4 июля три торговых центра также эвакуировали в столице региона — на телефоны ТЦ поступили сообщения о минировании. Можно предположить, что аналогичный инцидент произошёл и в Салавате.