«Ростиксе» эвакуировали в Башкирии

Каких-либо комментариев от официальных ведомств пока не было. Отметим, что 4 июля три торговых центра также эвакуировали в столице региона — на телефоны ТЦ поступили сообщения о минировании. Можно предположить, что аналогичный инцидент произошёл и в Салавате.