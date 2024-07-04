В Башкирии в жару можно не работать

Управление Роспотребнадзора по Республике Башкортостан разъяснило правила труда и отдыха в жаркую погоду. Летний зной мучает Уфу и районы Башкирии не первый день. И по прогнозам метеорологов жара не спешит покидать Башкортостан. Пока в регионе обошлось без жертв зноя. В то время как в Москве от перегрева погиб крановщик. Его тело пришлось с 90-метровой высоты эвакуировать спасателям. ЧП произошло в среду, 3 июля, когда многие регионы России обновили температурные рекорды по жаре.