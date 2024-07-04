В Башкирии в жару можно не работать

Posted Сегодня, 08:19
Published Сегодня, 08:19
Modified Сегодня, 09:29
Updated Сегодня, 09:29
Управление Роспотребнадзора по Республике Башкортостан разъяснило правила труда и отдыха в жаркую погоду. Летний зной мучает Уфу и районы Башкирии не первый день. И по прогнозам метеорологов жара не спешит покидать Башкортостан. Пока в регионе обошлось без жертв зноя. В то время как в Москве от перегрева погиб крановщик. Его тело пришлось с 90-метровой высоты эвакуировать спасателям. ЧП произошло в среду, 3 июля, когда многие регионы России обновили температурные рекорды по жаре.
При работах на открытом воздухе и температуре на улице от +32,5°С продолжительность непрерывного нахождения под солнцем должна составлять от 15 до 20 минут. Потом надо обязательно уйти в прохладное помещение на 10-12 минут и отдохнуть там от летнего зноя. После этого можно продолжить работу на открытом воздухе.
Периоды работы и отдыха также зависят от того, в чём работает сотрудник — есть ли у него специальная одежда для защиты от теплового излучения. Если да, то рабочая смена не может длиться более пяти часов, если нет — максимум два часа.
— Не рекомендуется проведение работ на открытом воздухе при +32,5°C, — акцентируют внимание санитарные врачи.
Есть санитарные ограничения и для офисных работников. Если в помещении нет кондиционера, а температура в офисе достигла +28,5° С, то рабочее время сокращается на час, на два часа — если +29°С, на четыре часа — если +30,5°С.