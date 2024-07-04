В Башкирии упали цены на некоторые продукты

Posted Сегодня, 05:09
Published Сегодня, 05:09
Modified Сегодня, 05:11
Updated Сегодня, 05:11
Так, цены на куриные яйца упали более чем на четверть — на ₽34,57. По данным на 24 июня десяток яиц можно приобрести за ₽93,89.
Цена гречневой крупы к концу июня составила ₽51,29. С начала года стоимость продукта снизилась на 11,6%. Охлаждённые и мороженные куры в среднем стоят ₽188,51 в регионе — мясо птицы подешевело на 8,3%.
Аналитики также заметили снижение цен на пшено (-3,3%) и подсолнечное масло (-3%). Стоимость этих продуктов сейчас составляет ₽44,92 и ₽112,13 соответственно.
Между тем ранее Mkset сообщал, что уровень инфляции в июне превысил среднемноголетние значения. Изначально Нацбанк прогнозировал повышение инфляции лишь на 4% к концу года, однако всё большее число аналитиков стало сомневаться в таком показателе.