В Башкирии упали цены на некоторые продукты

Между тем ранее Mkset сообщал, что уровень инфляции в июне превысил среднемноголетние значения. Изначально Нацбанк прогнозировал повышение инфляции лишь на 4% к концу года, однако всё большее число аналитиков стало сомневаться в таком показателе.