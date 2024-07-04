Несколько вопросов к реконструкции парка «Нефтехимиков» в Уфе

Posted 4 июля, 06:04
Published 4 июля, 06:04
Modified 4 июля, 06:43
Updated 4 июля, 06:43
Вспомним историю
Черниковский парк «Нефтехимиков» строился с 1947 по 1949 год, а назывался он первоначально «Городской сад „Победа“. Строили общественный объект всем миром: помогали и жители города, и школьники. После войны люди очень хотели спокойствия и красоты, старались как можно быстрее благоустраивать города. В составе парка тогда находились дворец культуры „Химик“, стадион „Строитель“. В 1980 году название парка изменили на „Нефтехимиков“.
В 50-60 годы в парке стояла парашютная вышка, где проходили тренировки и показательные выступления спортсменов. Как и многие другие локации, в 90-е годы парк запустили, оставив без содержания и благоустройства. Знаменитый мозаичный фонтан вскоре разрушился. И только в 2023 году состоялось открытие обновленной территории парка.
Хорошее место для бабушек: мнение жителей
— Все жители ожидали большего, парк действительно, голый, нет цветочных клумб, декоративных деревьев и кустарников, а аллея, посвященная 70-летию Орджоникидзевского района — ну просто посмешище! Удалите эти засохшие сосны, посадите что-нибудь приличное. Где вообще был ландшафтный дизайнер, если он вообще был. Сделайте, пожалуйста, парк местом отдыха, а не разочарований. Жители Черниковки этого заслужили, столько лет вдыхавшие запахи химзавода и нефтехимии, — прокомментировал уфимец Сергей Логинов.
— Чистенько, тихо, много места, все зелено, дорожки красивые, скамеечки повсюду, птички летают, рай для тихих прогулок с колясочкой. Из минусов: арт объекты «такое себе», унылые и неброские. Очень пусто — это замечательно для прогулок с коляской или пожилых людей, но совершенно нечего делать с более взрослыми детками, молодым парам и тд. Прогулялись с супругом, сфотографировались и уехали. Думаю, не скоро ещё посетим этот парк. Хочется надеется, что по задумке дизайнеров и «ландшафтников», обновление парка еще не завершено и нас ожидает что-нибудь ещё эдакое, — поделилась мнением горожанка с необычным псевдонимом Царица Бельчица.
Обновленную зону парка в прошлом году открывал сам Хабиров
Так получилось, что парк Нефтехимиков располагается в двух соседских района города: обновленная зона — в Орджоникидзевском, а три сквера и фонтан — в Калининском.
На обновленной территории парка появились детская и спортивная площадки, пешеходные дорожки и скамейки. Высажено более 300 деревьев и 200 кустарников.
В парке восстановили историческую арку. Все это было сделано в рамках первого этапа реконструкции парка, а расходы составили 400 миллионов рублей.
— Я попросил, чтобы мы восстанавливали эти арки советского периода. Например, входную группу в парке Аксакова. Впереди — парк имени Ивана Якутова, там тоже замечательная арка. Кстати, в парке имени Ленина тоже была красивая арка раньше. Подумаем, как это сделать. Эту часть истории нашей Уфы мы реанимируем. В парке Нефтехимиков был первый опыт. И, на мой взгляд, очень хороший: натуральный камень, очень эстетично. Самое главное — сделали один в один, как это было в Советском Союзе, — прокомментировал Радий Хабиров на открытии парка.
Больше 300 миллионов — на завершение реконструкции
— Выполнен демонтаж фонтана в сквере «Ильича», сейчас подрядчики занимаются заливкой монолитных стен технического помещения. Скоро обновленный парк «Нефтехимиков» станет новой точкой притяжения не только для жителей Калининского района, но и для всего города, — рассказал в социальных сетях глава администрации Калининского района Газизьян Ахмедьянов.
На 300 миллионов здесь планируют установить скамейки, малые архитектурные формы, арт-объекты, ограждения о освещение, урны и туалеты.
Много споров вызвал фонтан
В конце мая в интернете появилось множество комментариев недовольных жителей, которые негодовали по поводу демонтажа знакового исторического фонтана, прямо в центре сквера Ильича. Фонтан не работал уже более 20 лет, мозаика разрушилась, а чаша фонтана была в аварийном состоянии. Люди называли его «общественной мусоркой».
В рамках второго этапа реконструкции парка фонтан восстанавливают. Обещают, что он будет таким же, как прежде, рисунок мозаики повторят. Для этого даже сделали специальное сканирование. Фонтан планируют открыть в 2025 году. Отметим, что восстановление фонтана не входит в стоимость реконструкции по второй очереди. Помимо 300 миллионов на парк, на реконструкцию фонтана власти затратят еще более 80 миллионов рублей.