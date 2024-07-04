Несколько вопросов к реконструкции парка «Нефтехимиков» в Уфе

В рамках второго этапа реконструкции парка фонтан восстанавливают. Обещают, что он будет таким же, как прежде, рисунок мозаики повторят. Для этого даже сделали специальное сканирование. Фонтан планируют открыть в 2025 году. Отметим, что восстановление фонтана не входит в стоимость реконструкции по второй очереди. Помимо 300 миллионов на парк, на реконструкцию фонтана власти затратят еще более 80 миллионов рублей.