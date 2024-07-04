mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 11:08

Published Сегодня, 11:08

Modified Сегодня, 11:11

Updated Сегодня, 11:11

Уфимцев штрафуют за купание в реке

Уфимцев штрафуют за купание в реке

4 июля 2024, 11:08
Фото: Управление гражданской защиты Уфы
В ходе профилактического рейда на городском пляже было отдыхающим нарушителям выписано несколько протоколов, сообщает городское управление гражданской защиты.

На пляже «Солнечный» в Уфе провели профилактический рейд. Из-за подъёма уровня воды в реках Белой и Уфе уже третий день, со 2 июля, нельзя купаться в этих водоёмах. Даже на официальных пляжах. На входе установлены аншлаги, которые сообщают посетителям о запрете купания, висит красный флаг.

— Но профилактическая группа, которая пришла сегодня на популярный пляж «Солнечный», чтобы провести рейд, обнаружила немало тех, кто пренебрёг своей безопасностью. И безопасностью детей, — сообщает ведомство. — Сотрудники Управления гражданской защиты Уфы, представители администрации Кировского района объяснили отдыхающим, что временно даже здесь купаться нельзя. Пойманным с поличным — в воде — сотрудники Центра общественной безопасности Уфы выписали протоколы.

Читайте также:
Пацана из Питера спасли в УфеТри человека едва не погибли в Башкирии за часСпасатели просят не гулять по Уфе
#Юлия Литвиненко#Общество#Уфа#Профилактика#Башкортостан#Штрафы#Новости Башкирии#Новости Уфы#Безопасность#Купание#Пляж#Гражданская защита#Нарушения#Река
Подпишитесь
Появилась неожиданная версия взрыва газа в Стерлитамаке
Сегодня, 09:58
По Башкирии запретили ездить фурам
Сегодня, 09:49
Пацана из Питера спасли в Уфе
Сегодня, 09:34
Радий Хабиров подписал важный указ про детей
Сегодня, 09:24
Видео. Рыбу — дракона поймали в Башкирии
Сегодня, 09:22
Цифровые системы придут на помощь российским застройщикам
Сегодня, 10:11