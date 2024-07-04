Уфимцев штрафуют за купание в реке

Posted Сегодня, 11:08
Published Сегодня, 11:08
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
На пляже «Солнечный» в Уфе провели профилактический рейд. Из-за подъёма уровня воды в реках Белой и Уфе уже третий день, со 2 июля, нельзя купаться в этих водоёмах. Даже на официальных пляжах. На входе установлены аншлаги, которые сообщают посетителям о запрете купания, висит красный флаг.
— Но профилактическая группа, которая пришла сегодня на популярный пляж «Солнечный», чтобы провести рейд, обнаружила немало тех, кто пренебрёг своей безопасностью. И безопасностью детей, — сообщает ведомство. — Сотрудники Управления гражданской защиты Уфы, представители администрации Кировского района объяснили отдыхающим, что временно даже здесь купаться нельзя. Пойманным с поличным — в воде — сотрудники Центра общественной безопасности Уфы выписали протоколы.