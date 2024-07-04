Уфимцев штрафуют за купание в реке

На пляже «Солнечный» в Уфе провели профилактический рейд. Из-за подъёма уровня воды в реках Белой и Уфе уже третий день, со 2 июля, нельзя купаться в этих водоёмах. Даже на официальных пляжах. На входе установлены аншлаги, которые сообщают посетителям о запрете купания, висит красный флаг.