Уфимка похудела на 20 кг из-за «турецкого седла»

Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
Modified Сегодня, 09:10
Updated Сегодня, 09:10
52-летняя женщина жила с постоянной слабостью, похудением на 20 кг, головокружениями и пониженным давлением, но не обращалась к врачам, считая это просто переутомлением. Ее единственным способом справиться с приступами головокружения был очень сладкий чай с перекусом из пересоленной пищи.
Однако, в последние три месяца самочувствие ухудшилось: слабость усилилась, появилась кратковременная потеря сознания, снизилось давление. Лечение в районной больнице не принесло результатов, а анализы показали снижение сахара в крови (гипогликемия) и натрия (гипонатриемия).
На консультацию к эндокринологу РКБ им. Г. Г. Куватова женщина была направлена планово. В ходе осмотра врач установил, что пациентка страдает от постепенного ухудшения самочувствия с 29 лет, которое сохранялось и после операции по удалению матки.
МРТ головного мозга показало «пустое турецкое седло», что является характерным признаком панггипопитуитаризма. Пустое турецкое седло — это всего лишь медицинский термин, обозначающий небольшую полость в ткани клиновидной кости черепа: она похожа по форме на седло, поэтому такое название.
Этот диагноз был подтвержден после дополнительных обследований и грамотно выстроенной работы эндокринологов. Женщину незамедлительно госпитализировали в отделение эндокринологии РКБ им. Г. Г. Куватова.