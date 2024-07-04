Уфимка похудела на 20 кг из-за «турецкого седла»

52-летняя женщина жила с постоянной слабостью, похудением на 20 кг, головокружениями и пониженным давлением, но не обращалась к врачам, считая это просто переутомлением. Ее единственным способом справиться с приступами головокружения был очень сладкий чай с перекусом из пересоленной пищи.