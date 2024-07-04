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Уфимка похудела на 20 кг из-за «турецкого седла»

Уфимка похудела на 20 кг из-за «турецкого седла»

4 июля 2024, 08:34
Фото: fotocdn.net
Приступы головокружения, слабость, потеря веса могли показаться обычными признаками усталости у женщины, однако консультация у врачей РКБ имени Г. Г. Куватова раскрыла гораздо более серьезное состояние здоровья, сообщает больница.

52-летняя женщина жила с постоянной слабостью, похудением на 20 кг, головокружениями и пониженным давлением, но не обращалась к врачам, считая это просто переутомлением. Ее единственным способом справиться с приступами головокружения был очень сладкий чай с перекусом из пересоленной пищи.

Однако, в последние три месяца самочувствие ухудшилось: слабость усилилась, появилась кратковременная потеря сознания, снизилось давление. Лечение в районной больнице не принесло результатов, а анализы показали снижение сахара в крови (гипогликемия) и натрия (гипонатриемия).

На консультацию к эндокринологу РКБ им. Г. Г. Куватова женщина была направлена планово. В ходе осмотра врач установил, что пациентка страдает от постепенного ухудшения самочувствия с 29 лет, которое сохранялось и после операции по удалению матки.

МРТ головного мозга показало «пустое турецкое седло», что является характерным признаком панггипопитуитаризма. Пустое турецкое седло — это всего лишь медицинский термин, обозначающий небольшую полость в ткани клиновидной кости черепа: она похожа по форме на седло, поэтому такое название.

Этот диагноз был подтвержден после дополнительных обследований и грамотно выстроенной работы эндокринологов. Женщину незамедлительно госпитализировали в отделение эндокринологии РКБ им. Г. Г. Куватова.

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