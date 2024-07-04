Уфимец месяц держал в гараже убийцу

Оперативникам всё же удалось вычислить местонахождение убийцы, в этом помог телефонный биллинг. Но, придя к гаражу в частном секторе, нашли строение уже пустым. Впрочем, убийца сбежал вместе с мобильником, так что взять его оказалось просто. Мужчина прятался от оперативников в садах в Демском районе Уфы. Скоро он пойдет под суд за убийство. Кого именно, где и когда лишил жизни «беглец» прокуратура РБ в своем сообщении не уточняет.