Уфимец месяц держал в гараже убийцу

Posted Сегодня, 12:54
Published Сегодня, 12:54
Modified Сегодня, 12:56
Updated Сегодня, 12:56
Целый месяц — с 1 по 30 мая 2024 — житель Уфы держал возле дома в своём гараже убийцу. Но по доброй воле преступника и не для того, чтобы передать его представителям власти. Тот скрывался от федерального розыска и нашел укрытие в частном секторе в гараже 48-летнего знакомого на улице Фурманова в Уфе.
Оперативникам всё же удалось вычислить местонахождение убийцы, в этом помог телефонный биллинг. Но, придя к гаражу в частном секторе, нашли строение уже пустым. Впрочем, убийца сбежал вместе с мобильником, так что взять его оказалось просто. Мужчина прятался от оперативников в садах в Демском районе Уфы. Скоро он пойдет под суд за убийство. Кого именно, где и когда лишил жизни «беглец» прокуратура РБ в своем сообщении не уточняет.
Уголовная судимость «светит» и его пособнику в попытках скрыться от следствия. На 48-летнего хозяина гаража завели дело за заранее не обещанное укрывательство особо тяжких преступлений. Уфимец не стал отрицать обвинение. Уголовное дело в отношении него рассмотрит Калининский районный суд Уфы.