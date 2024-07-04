mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 11:19

Published Сегодня, 11:19

Modified Сегодня, 11:57

Updated Сегодня, 11:57

Волосатые насекомые угрожают лесам Башкирии

Треть Башкирии оккупирована прожорливым вредителем

4 июля 2024, 11:19
Фото: Изображение Midjourney

Волосатые насекомые угрожают лесам Башкирии

Главное сокровище региона — лесной фонд — на почти 200 тысячах гектаров объедает бесчисленное полчище гусениц непарного шелкопряда, сообщает региональный Минлесхоз.

Как информирует ведомство, специальными препаратами от личинок были обработаны уже 187,3 тысячи гектаров в 16 районах республики. Примерную численность гусениц, атаковавших башкирские леса, пока даже не раскрывают.

Гусеницы этого вида способны в кратчайшие срока освоить огромные площади насаждений. Быстрому перемещению вредителей способствуют их крайне длинные волоски — порывы ветра могут подхватить и перенести личинки на десятки километров.

«Непарник» — злейший враг для почти трёх сотен видов растений. Терроризировать леса они продолжают вплоть до середины июля, когда личинки, вдоволь наевшись листвой и повредив множество деревьев, превращаются в бабочек.

Впрочем, в Минлесхозе жителей республики успокаивают: «истреблением» гусениц с помощью химикатов занимались практически весь июнь. Численность вредителей после таких препаратов должна снизиться до приемлемых уровней, однако для подведения конечных итогов экспертам предстоит провести подсчёты ещё в нескольких муниципалитетах.

Читайте также:
Звёздный десант: район Башкирии атаковали рои жутких насекомыхКлещи: скрытые опасности, о которых вы должны знатьЖители Уфы едва успели спастись от роя пчел в центре города
#Уфа#Башкортостан#Новости Башкирии#Лес#Деревья#Природа#Насекомые#Растения#Вредители#Паразиты
Подпишитесь
Появилась неожиданная версия взрыва газа в Стерлитамаке
Сегодня, 09:58
По Башкирии запретили ездить фурам
Сегодня, 09:49
Пацана из Питера спасли в Уфе
Сегодня, 09:34
Радий Хабиров подписал важный указ про детей
Сегодня, 09:24
Видео. Рыбу — дракона поймали в Башкирии
Сегодня, 09:22
Цифровые системы придут на помощь российским застройщикам
Сегодня, 10:11