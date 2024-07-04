Треть Башкирии оккупирована прожорливым вредителем

Posted Сегодня, 11:19
Published Сегодня, 11:19
Modified Сегодня, 11:57
Updated Сегодня, 11:57
Как информирует ведомство, специальными препаратами от личинок были обработаны уже 187,3 тысячи гектаров в 16 районах республики. Примерную численность гусениц, атаковавших башкирские леса, пока даже не раскрывают.
Гусеницы этого вида способны в кратчайшие срока освоить огромные площади насаждений. Быстрому перемещению вредителей способствуют их крайне длинные волоски — порывы ветра могут подхватить и перенести личинки на десятки километров.
«Непарник» — злейший враг для почти трёх сотен видов растений. Терроризировать леса они продолжают вплоть до середины июля, когда личинки, вдоволь наевшись листвой и повредив множество деревьев, превращаются в бабочек.
Впрочем, в Минлесхозе жителей республики успокаивают: «истреблением» гусениц с помощью химикатов занимались практически весь июнь. Численность вредителей после таких препаратов должна снизиться до приемлемых уровней, однако для подведения конечных итогов экспертам предстоит провести подсчёты ещё в нескольких муниципалитетах.