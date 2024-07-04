Треть Башкирии оккупирована прожорливым вредителем

Впрочем, в Минлесхозе жителей республики успокаивают: «истреблением» гусениц с помощью химикатов занимались практически весь июнь. Численность вредителей после таких препаратов должна снизиться до приемлемых уровней, однако для подведения конечных итогов экспертам предстоит провести подсчёты ещё в нескольких муниципалитетах.