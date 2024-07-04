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Updated Сегодня, 17:33

Сенатор Брыксин: Государство обязано поддерживать спортсменов сегодня

Сенатор Брыксин: Государство обязано поддерживать спортсменов сегодня

4 июля 2024, 16:51
Международный олимпийский комитет (МОК) не разрешил российским и белорусским спортсменам выступать под национальными флагами на Олимпиаде в Париже. Им разрешено участвовать только в нейтральном статусе. Согласно данным ТАСС, на 4 июля свое участие в Играх подтвердил 21 спортсмен.

Российские борцы завоевали 16 лицензий на Олимпийские игры, однако в списке, опубликованном МОК, отсутствуют ключевые спортсмены. Например, чемпионы Олимпиады Абдулрашид Садулаев, Муса Евлоев, Заур Угуев, Заурбек Сидаков и двукратный бронзовый призер Сергей Семенов, передают newizv.ru.

Сенатор, президент Федерации спортивной борьбы Кемеровской области и вице-президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Александр Брыксин отметил, что из 16 лицензированных олимпийцев документы от МОК получили только 10 борцов.

Он подчеркнул, что государство должно поддерживать спортсменов, которые из-за санкций не могут участвовать в международных соревнованиях. Сенатор еще в прошлом году предложил внести изменения в закон об образовании, чтобы лучшие спортсмены могли получать высшее образование по направлениям физической культуры и спорта.

Александр Брыксин отметил, что высококлассные спортсмены обладают большим потенциалом для тренерской и функциональной работы, но не всегда имеют возможность поступить в профильные вузы. Это может привести к тому, что завершившие карьеру спортсмены не смогут учить молодое поколение.

По инициативе сенатора, победителям соревнований предлагается предоставить преференции при поступлении в вузы. Например, такими соревнованиями могли бы стать «Всемирные игры Дружбы», «Игры Будущего» и «Игры стран БРИКС», успешно проведенные в Казани в июне 2024 года.

#Общество
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