Сенатор Брыксин: Государство обязано поддерживать спортсменов сегодня

Posted Сегодня, 16:51
Published Сегодня, 16:51
Modified Сегодня, 17:33
Updated Сегодня, 17:33
Российские борцы завоевали 16 лицензий на Олимпийские игры, однако в списке, опубликованном МОК, отсутствуют ключевые спортсмены. Например, чемпионы Олимпиады Абдулрашид Садулаев, Муса Евлоев, Заур Угуев, Заурбек Сидаков и двукратный бронзовый призер Сергей Семенов, передают newizv.ru.
Сенатор, президент Федерации спортивной борьбы Кемеровской области и вице-президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Александр Брыксин отметил, что из 16 лицензированных олимпийцев документы от МОК получили только 10 борцов.
Он подчеркнул, что государство должно поддерживать спортсменов, которые из-за санкций не могут участвовать в международных соревнованиях. Сенатор еще в прошлом году предложил внести изменения в закон об образовании, чтобы лучшие спортсмены могли получать высшее образование по направлениям физической культуры и спорта.
Александр Брыксин отметил, что высококлассные спортсмены обладают большим потенциалом для тренерской и функциональной работы, но не всегда имеют возможность поступить в профильные вузы. Это может привести к тому, что завершившие карьеру спортсмены не смогут учить молодое поколение.
По инициативе сенатора, победителям соревнований предлагается предоставить преференции при поступлении в вузы. Например, такими соревнованиями могли бы стать «Всемирные игры Дружбы», «Игры Будущего» и «Игры стран БРИКС», успешно проведенные в Казани в июне 2024 года.