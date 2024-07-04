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РЭО добавил в сервис УБЕРУ справочник кодов для правильной сортировки отходов

РЭО добавил в сервис УБЕРУ справочник кодов для правильной сортировки отходов

4 июля 2024, 19:56
Фото: reo.ru
Российский экологический оператор (РЭО) дополнил сервис УБЕРУ (Uberu) справочником кодов, который поможет пользователям самостоятельно разобраться в маркировке отходов, сдаваемых на переработку.

Как рассказал гендиректор РЭО Денис Буцаев, теперь участвовать в сдаче вторсырья станет еще легче, поскольку любой товар или упаковка сегодня маркируются специальным кодом переработки, который указывает на материал изделия. По его словам, данные коды позволяют легче сортировать отходы, а значит, больший их объем попадет на переработку, а не на захоронение. Коды можно найти не только на бутылках или банках, но и на батарейках, аккумуляторах, технике, игрушках. Об этом пишет properm.ru.

Помимо мобильного приложения справочник доступен и на сайте РЭО. В приложении УБЕРУ также можно найти пункты приема отсортированного вторсырья в своем городе.

Ключевой задачей РЭО является создание комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами в РФ. Согласно нацпроекту «Экология» это позволит сократить объем захоронения ТКО, а следовательно, снизить экологическую нагрузку на население страны. Цель — к 2030 году добиться сортировки 100% объема ТКО и снижения на 50% ТКО, которые направляются на полигоны. Без построения экономики замкнутого цикла достижение таких показателей невозможно.

#Общество
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