РЭО добавил в сервис УБЕРУ справочник кодов для правильной сортировки отходов

Как рассказал гендиректор РЭО Денис Буцаев, теперь участвовать в сдаче вторсырья станет еще легче, поскольку любой товар или упаковка сегодня маркируются специальным кодом переработки, который указывает на материал изделия. По его словам, данные коды позволяют легче сортировать отходы, а значит, больший их объем попадет на переработку, а не на захоронение. Коды можно найти не только на бутылках или банках, но и на батарейках, аккумуляторах, технике, игрушках. Об этом пишет properm.ru.