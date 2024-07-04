Радий Хабиров подписал важный указ про детей

Как сообщал Mkset, ранее руководитель региона подписал указ об увеличении выплат для медиков, работающих в сельской местности. Трудящиеся в малонаселённых деревнях и ПГТ врачи смогут получать надбавку от ₽4,5 до 50 тысяч в зависимости от квалификации и числа проживающих в населённом пункте людей.