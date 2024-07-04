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Published Сегодня, 09:24

Modified Сегодня, 09:42

Updated Сегодня, 09:42

Радий Хабиров подписал важный указ про детей

Радий Хабиров подписал важный указ про детей

4 июля 2024, 09:24
Фото: 1MI
Глава региона утвердил новую инициативу республиканских депутатов о социальных гарантиях, сообщает пресс-служба башкортостанского парламента.
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Дети

Согласно закону, дети-сироты с инвалидностью смогут получить возможность пройти программу по профессиональной переподготовке. Финансировать учёбу обещают за государственный счёт. Помимо этого, студентам будут полагаться ежемесячные выплаты на учебники и канцтовары.

Обосновывая актуальность инициативы, спикер Константин Толкачёв отметил, что сиротам часто приходится испытывать трудности с трудоустройством — особенно страдают от этого люди с умственными нарушениями.

Радий Хабиров подписал важный указ про выплаты
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Как сообщал Mkset, ранее руководитель региона подписал указ об увеличении выплат для медиков, работающих в сельской местности. Трудящиеся в малонаселённых деревнях и ПГТ врачи смогут получать надбавку от ₽4,5 до 50 тысяч в зависимости от квалификации и числа проживающих в населённом пункте людей.

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