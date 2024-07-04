Радий Хабиров подписал важный указ про детей

Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
Modified Сегодня, 09:42
Updated Сегодня, 09:42
Согласно закону, дети-сироты с инвалидностью смогут получить возможность пройти программу по профессиональной переподготовке. Финансировать учёбу обещают за государственный счёт. Помимо этого, студентам будут полагаться ежемесячные выплаты на учебники и канцтовары.
Обосновывая актуальность инициативы, спикер Константин Толкачёв отметил, что сиротам часто приходится испытывать трудности с трудоустройством — особенно страдают от этого люди с умственными нарушениями.
Как сообщал Mkset, ранее руководитель региона подписал указ об увеличении выплат для медиков, работающих в сельской местности. Трудящиеся в малонаселённых деревнях и ПГТ врачи смогут получать надбавку от ₽4,5 до 50 тысяч в зависимости от квалификации и числа проживающих в населённом пункте людей.