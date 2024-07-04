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Published Сегодня, 07:20

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Updated Сегодня, 07:31

Пьяный водитель задавил свою мать в Башкирии

Пьяный водитель задавил свою мать в Башкирии

4 июля 2024, 07:20
Фото: ГАИ
Пожилая женщина поплатилась жизнью за попытку отговорить сына от опасной поездки, сообщили Mkset в ГАИ Республики Башкортостан.

Трагедия произошла вечером воскресенья, 30 июня, в селе Тунгатарово Учалинского района Башкирии. Непутёвый 37-летний сын после «банкета» взял ключи от отечественной «десятки» — это заметила 61-летняя мать гонщика и попыталась его остановить, встав перед машиной.

Видео: ГАИ

Упрямый водитель продолжил движение, в результате женщина оказалась прямо под колёсами «ВАЗа». Наезд оказался смертельным. Осознав, что натворил, мужчина бросил машину и скрылся. Скрыться надолго, впрочем, ему не удалось — вскоре подозреваемого нашли стражи порядка. Алкотестер показал в воздухе 1,270 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе, что соответствует тяжелой степени опьянения.

Обвиняемый взят под стражу. Как выяснилось, водительских прав у мужчины не было. Назначена судмедэкспертиза.

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