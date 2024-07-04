Пьяный водитель задавил свою мать в Башкирии

Упрямый водитель продолжил движение, в результате женщина оказалась прямо под колёсами «ВАЗа». Наезд оказался смертельным. Осознав, что натворил, мужчина бросил машину и скрылся. Скрыться надолго, впрочем, ему не удалось — вскоре подозреваемого нашли стражи порядка. Алкотестер показал в воздухе 1,270 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе, что соответствует тяжелой степени опьянения.