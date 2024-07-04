По Башкирии запретили ездить фурам

Posted Сегодня, 09:49
Published Сегодня, 09:49
Modified Сегодня, 09:51
Updated Сегодня, 09:51
В Башкортостане до 31 августа 2024 года действуют временные ограничения движения для тяжеловесного транспорта. Фурам запрещено ездить по региональным и межмуниципальным дорогам с асфальтобетонным покрытием, если температура воздуха превышает +32°С. Причина ограничения проста — при таком накале полотно очень восприимчиво к воздействию и быстрее приходит в негодность. Соответственно, у властей и хозяйствующих субъектов растут затраты на ремонт и содержание дорог.
Напомним, по данным Башгидрометцентра, в пятницу, 5 июля, в Башкирии ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений 0-5м/с, днем порывистый. Температура воздуха ночью +16…+21°С, днем +29…+34°С. На автодорогах ночью и утром местами туман, видимость 500-1000м.