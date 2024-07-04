mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 09:49

Published Сегодня, 09:49

Modified Сегодня, 09:51

Updated Сегодня, 09:51

По Башкирии запретили ездить фурам

По Башкирии запретили ездить фурам

4 июля 2024, 09:49
Фото: 1MI
Временное ограничение движения большегрузов по асфальтобетонному покрытию связано с жарой, сообщает Министерство транспорта и дорог РБ.

В Башкортостане до 31 августа 2024 года действуют временные ограничения движения для тяжеловесного транспорта. Фурам запрещено ездить по региональным и межмуниципальным дорогам с асфальтобетонным покрытием, если температура воздуха превышает +32°С. Причина ограничения проста — при таком накале полотно очень восприимчиво к воздействию и быстрее приходит в негодность. Соответственно, у властей и хозяйствующих субъектов растут затраты на ремонт и содержание дорог.

Напомним, по данным Башгидрометцентра, в пятницу, 5 июля, в Башкирии ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений 0-5м/с, днем порывистый. Температура воздуха ночью +16…+21°С, днем +29…+34°С. На автодорогах ночью и утром местами туман, видимость 500-1000м.

Читайте также:
Погода в Башкирии будет как в песнеКак в тропиках: в Уфе установлен новый температурный рекордВ Башкирии закроют проезд по трассе М-7
#Юлия Литвиненко#Уфа#Ремонт дорог#Погода#Ограничение движения#Башкортостан#Дороги#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт#Башгидрометцентр#Температура воздуха#Туман#Видимость#Тяжеловесный транспорт#Асфальтобетонное покрытие#Дорожное полотно
Подпишитесь
Появилась неожиданная версия взрыва газа в Стерлитамаке
Сегодня, 09:58
Пацана из Питера спасли в Уфе
Сегодня, 09:34
Радий Хабиров подписал важный указ про детей
Сегодня, 09:24
Видео. Рыбу — дракона поймали в Башкирии
Сегодня, 09:22
Цифровые системы придут на помощь российским застройщикам
Сегодня, 10:11