По Башкирии запретили ездить фурам

В Башкортостане до 31 августа 2024 года действуют временные ограничения движения для тяжеловесного транспорта. Фурам запрещено ездить по региональным и межмуниципальным дорогам с асфальтобетонным покрытием, если температура воздуха превышает +32°С. Причина ограничения проста — при таком накале полотно очень восприимчиво к воздействию и быстрее приходит в негодность. Соответственно, у властей и хозяйствующих субъектов растут затраты на ремонт и содержание дорог.