Неизвестный труп найден в Уфе

Сообщение о страшной находке в озере Теплом в Уфе поступило на пульт дежурных ЕДДС утром в четверг, 4 июля. Звонившие рассказали, что нашли в районе сбросного канала водоёма тело человека. Прибывшие спасатели выяснили, что тело — труп мужчины. Они извлекли труп из озера Тёплого. Личность мужчины пока не установлена.