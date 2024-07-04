Неизвестный труп найден в Уфе

Posted Сегодня, 07:02
Published Сегодня, 07:02
Modified Сегодня, 07:06
Updated Сегодня, 07:06
Сообщение о страшной находке в озере Теплом в Уфе поступило на пульт дежурных ЕДДС утром в четверг, 4 июля. Звонившие рассказали, что нашли в районе сбросного канала водоёма тело человека. Прибывшие спасатели выяснили, что тело — труп мужчины. Они извлекли труп из озера Тёплого. Личность мужчины пока не установлена.
— Сотрудники отряда, прибывшие на место, извлекли из воды тело мужчины 50–60 лет. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются, — сообщают в ведомстве.
В управлении гражданской защиты считают, что причиной смерти могло стать купание в неположенном месте.