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Posted Сегодня, 07:02

Published Сегодня, 07:02

Modified Сегодня, 07:06

Updated Сегодня, 07:06

Неизвестный труп найден в Уфе

Неизвестный труп найден в Уфе

4 июля 2024, 07:02
Фото: Управление гражданской защиты Уфы
Правоохранителям предстоит установить личность найденного в озере Теплом мужчины, сообщает городское управление гражданской защиты.

Сообщение о страшной находке в озере Теплом в Уфе поступило на пульт дежурных ЕДДС утром в четверг, 4 июля. Звонившие рассказали, что нашли в районе сбросного канала водоёма тело человека. Прибывшие спасатели выяснили, что тело — труп мужчины. Они извлекли труп из озера Тёплого. Личность мужчины пока не установлена.

— Сотрудники отряда, прибывшие на место, извлекли из воды тело мужчины 50–60 лет. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются, — сообщают в ведомстве.

В управлении гражданской защиты считают, что причиной смерти могло стать купание в неположенном месте.

Видео: Управление гражданской защиты Уфы
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