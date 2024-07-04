Министр Башкирии получил нагоняй от прокуратуры

Posted Сегодня, 08:51
Published Сегодня, 08:51
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
Жительница Аургазинского района столкнулась с чиновничьим безразличием, когда ее два обращения о предоставлении земельного участка были проигнорированы. Местный отдел Минземимущества по РБ не ответил на ее заявления в положенный срок, оставив вопросы женщины в подвешенном состоянии.
Прокуратура Аургазинского района провела проверку по обращению женщины и установила, что ее заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка были поданы в марте 2024 года. Однако, в установленный 14-дневный срок, ответа от чиновников она так и не получила.
В связи с этим прокуратура внесла представление в адрес министра земельных и имущественных отношений Республики, а также привлекла начальника отдела Минземимущества к административной ответственности по статье 19.9 КоАП РФ за нарушение сроков рассмотрения заявления гражданина.