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Министр Башкирии получил нагоняй от прокуратуры

Министр Башкирии получил нагоняй от прокуратуры

4 июля 2024, 08:51
Фото: 1MI
Местная жительница обратилась с жалобой на неэффективную работу отдела Минземимущества, сообщает прокуратура Аургазинского района.

Жительница Аургазинского района столкнулась с чиновничьим безразличием, когда ее два обращения о предоставлении земельного участка были проигнорированы. Местный отдел Минземимущества по РБ не ответил на ее заявления в положенный срок, оставив вопросы женщины в подвешенном состоянии.

Прокуратура Аургазинского района провела проверку по обращению женщины и установила, что ее заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка были поданы в марте 2024 года. Однако, в установленный 14-дневный срок, ответа от чиновников она так и не получила.

В связи с этим прокуратура внесла представление в адрес министра земельных и имущественных отношений Республики, а также привлекла начальника отдела Минземимущества к административной ответственности по статье 19.9 КоАП РФ за нарушение сроков рассмотрения заявления гражданина.

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