Лечись, отдыхай: как развивается санаторно-курортная сфера Башкирии

Развитие обозначенных санаториев в республике продолжается. Так, что касается санатория «Красноусольский», то за 2023 год его посетило более 20 тысяч человек, его заполняемость возросла с 68% в 2021 году до 105% в 2023 году. Его специализация — оздоровление пациентов с заболеваниями кожи, органов пищеварения и дыхания, костно-мышечной, репродуктивной и нервной систем. Инвестиции в развитие санатория с 2022 года составили свыше 300 млн руб., средства направили на приобретение медицинского оборудования, строительство и реконструкцию объектов. В частности, за последние два года здесь открыли лечебно-диагностический и спортивно-оздоровительный комплексы, провели сертификацию комплекса питания, расширили штат врачей узких специальностей, внедрили дополнительно 22 вида диагностических исследований и физиотерапевтических услуг, капитально отремонтировали столовую.