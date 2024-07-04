Лечись, отдыхай: как развивается санаторно-курортная сфера Башкирии

Posted Сегодня, 12:23
Published Сегодня, 12:23
Modified Сегодня, 12:25
Updated Сегодня, 12:25
Санаторно-курортная инфраструктура Республики Башкортостан была создана еще в 90- годы, при этом эта сфера играет определяющую роль в развитии внутреннего и въездного туризма в регионе.
— У нас на самом деле есть чем привлечь туристов. Это прежде всего природа, этника, весь потенциал наших санаториев — их у нас более 60, и они занимают ведущие места в федеральных рейтингах, — подчеркивал глава республики Радий Хабиров в интервью.
Согласно статистике, санаторно-курортные учреждения Башкирии в среднем обслуживают в год 250 тыс. человек. Стоит отметить, что санатории Башкирии занимают 10-ую строчку в топе регионов по полученной прибыли от деятельности санаториев по итогам 2023 года. Если рейтинг возглавляют санатории Краснодарского (16 млрд руб.) и Ставропольского края (12,2 млрд руб.), то в Башкирии прибыль за минувший год составила 514 млн руб. В ПФО Башкирия занимает третье место после Татарстана (1,5 млрд руб.) и Чувашии (588 млн руб.).
При этом по данным президента Торгово-промышленной палаты России Сергея Катырина, российский бизнес инвестировал во внутренний туризм в 2023 году порядка 800 млрд рублей, а прибыль туриндустрии в целом составила 280 млрд рублей.
— Мы обладаем номерным фондом в размере примерно 1,12 млн номеров. Единовременно в них ночевать могут 3 миллиона туристов. Достаточно серьезная цифра, но для нашей страны она недостаточна. Тут государство предпринимает усилия. С 2022 года поддерживает строительство модульных гостиниц. Там задумано сделать 18 тысяч номеров. Этому способствует не только государство на федеральном уровне, но и регионы. Это касается и создания льготных условий налогообложения, подведения инфраструктуры, газа, света, воды, дорог.
Вместе с тем в сфере санаторно-оздоровительных услуг в Башкирии есть и свои проблемы. В частности, экономист Рустем Шайахметов считает, что высокие цены и недостаток низкобюджетных предложений сформировали у значительной части населения переориентацию спроса на санаторные услуги за пределами республики. Низкий уровень рентабельности не может обеспечить условия для самостоятельной реализации государственными санаториями инвестпроектов, обеспечивающих их стабильное развитие.
— Главная проблема развития санаторно-курортного комплекса — это отсутствие стратегии развития отрасли и поставленных задач. Республиканское министерство
здравоохранения проводит анализ деятельности принадлежащих республике санаториев, фиксирует тенденции развития, но действия по повышению эффективности отрасли не предпринимаются. Требуется переход от минздравовского учреждения закрытого типа, когда используется монопольное положение санатория по оказанию услуг отдыхающим, к форме «Курортный кластер», с использованием аутсорсинга и государственно-частного партнерства, — отмечает экономист.
Доминирующее положение на рынке санаторно-оздоровительных услуг Башкирии занимают санатории «Янган-Тау» и «Красноусольский», их доля составляет почти половину от объема санаторно-оздоровительных услуг республики. Указанные санаторные организации являются системообразующими предприятиями Салаватского и Гафурийского районов, определяющих уровень их социально-экономического развития. Отметим значительную роль туризма и в экономике Абзелиловского и Белорецкого районов. В
остальных муниципальных образованиях республики значение туризма в социально-экономическом развитии не столь значительна, и это явно не соответствует существующему потенциалу.
Развитие обозначенных санаториев в республике продолжается. Так, что касается санатория «Красноусольский», то за 2023 год его посетило более 20 тысяч человек, его заполняемость возросла с 68% в 2021 году до 105% в 2023 году. Его специализация — оздоровление пациентов с заболеваниями кожи, органов пищеварения и дыхания, костно-мышечной, репродуктивной и нервной систем. Инвестиции в развитие санатория с 2022 года составили свыше 300 млн руб., средства направили на приобретение медицинского оборудования, строительство и реконструкцию объектов. В частности, за последние два года здесь открыли лечебно-диагностический и спортивно-оздоровительный комплексы, провели сертификацию комплекса питания, расширили штат врачей узких специальностей, внедрили дополнительно 22 вида диагностических исследований и физиотерапевтических услуг, капитально отремонтировали столовую.
По словам руководителя санатория Рамиля Бадретдинова, продолжается строительство отделения урологии и колопроктологии, кафе-столовой на 120 посадочных мест между 5 и 6 корпусами, лыжероллерной трассы протяженностью 1,5 км. Также в рамках стратегической программы развития учреждения до 2025 года планируют приступить к капитальному ремонту котельной, здания биологических очистных сооружений и канализационного коллектора. Подготовили документы для получения лицензии по недропользованию для добычи подземных питьевых и технических вод.
— У нас есть комитет по туризму. Вот этот комитет у нас прорабатывает нормативно-правовую базу федерального уровня. Наши коллеги на региональном уровне работают и с законодателями по тому, чтобы создать условия нормативно-правовой базы, отбирают проекты, которые они считают наиболее перспективными, с наибольшей отдачей для региона и с хорошим привлечением туристов из-за пределов этого региона, — подчеркивает президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.
Добавим, что ТПП России занимается разработкой и экспертизой законов и нормативных актов в сфере туризма, проводит встречи бизнес-сообщества, чтобы донести его идеи до исполнительной власти. Есть и косвенный эффект: сама география палат способствует росту внутреннего турпотока, потому что, отправляясь в деловую поездку, люди нередко продолжают ее как туристическую.
В ближайшие пять лет на поддержку отрасли планируется выделить не менее 400 млрд руб., а число ежегодных путешествий к концу десятилетия вырастет до 140 млн.