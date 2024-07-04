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Posted Сегодня, 12:51

Published Сегодня, 12:51

Modified Сегодня, 13:00

Updated Сегодня, 13:00

Выезд и въезд в Уфу будет платным не для всех

Кому по Башкирии ездить хорошо

4 июля 2024, 12:51
Фото: mkset.ru

Выезд и въезд в Уфу будет платным не для всех

В регионе вступил в силу новый порядок бесплатного проезда по платной автомобильной дороге «Восточный выезд», сообщает правительство РБ.

Постановление правительства Башкирии от 25 июня 2024 года №276 утвердило Порядок реализации права льготного проезда по платной автомобильной дороге общего пользования регионального значения.

Согласно указанному документу, право на бесплатный проезд по трассе «Восточный выезд» предоставляется определенным категориям граждан и транспортных средств.

Среди них — ветераны Великой Отечественной войны, водители автомобилей, перевозящих ветеранов, а также ветераны СВО и члены семей погибших или умерших ветеранов СВО. Также льготы распространяются на обладателей электромобилей, для которых предусмотрена полная освобождение от платы за проезд, а для автомобилей на газе — скидка 50%.

Однако, стоит помнить, что автомобили данных категорий не должны использоваться для коммерческой деятельности, такси или каршеринга.

— Для определения льготников будет создан специальный реестр, в который будут вноситься данные об автомобилях и их владельцах, — сообщают в ведомстве.
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#Анжелика Барабаш#Общество#Уфа#Башкортостан#Дороги#Льготы#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт#Восточный выезд
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