Кому по Башкирии ездить хорошо

Posted Сегодня, 12:51
Published Сегодня, 12:51
Modified Сегодня, 13:00
Updated Сегодня, 13:00
Постановление правительства Башкирии от 25 июня 2024 года №276 утвердило Порядок реализации права льготного проезда по платной автомобильной дороге общего пользования регионального значения.
Согласно указанному документу, право на бесплатный проезд по трассе «Восточный выезд» предоставляется определенным категориям граждан и транспортных средств.
Среди них — ветераны Великой Отечественной войны, водители автомобилей, перевозящих ветеранов, а также ветераны СВО и члены семей погибших или умерших ветеранов СВО. Также льготы распространяются на обладателей электромобилей, для которых предусмотрена полная освобождение от платы за проезд, а для автомобилей на газе — скидка 50%.
Однако, стоит помнить, что автомобили данных категорий не должны использоваться для коммерческой деятельности, такси или каршеринга.
— Для определения льготников будет создан специальный реестр, в который будут вноситься данные об автомобилях и их владельцах, — сообщают в ведомстве.