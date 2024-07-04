Кому по Башкирии ездить хорошо

Среди них — ветераны Великой Отечественной войны, водители автомобилей, перевозящих ветеранов, а также ветераны СВО и члены семей погибших или умерших ветеранов СВО. Также льготы распространяются на обладателей электромобилей, для которых предусмотрена полная освобождение от платы за проезд, а для автомобилей на газе — скидка 50%.