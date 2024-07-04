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Posted Сегодня, 08:03

Published Сегодня, 08:03

Modified Сегодня, 09:29

Updated Сегодня, 09:29

Известна причина эвакуаций по всей Уфе

Известна причина эвакуаций по всей Уфе

4 июля 2024, 08:03
Фото: 1MI
На уши пол города поставили телефонные «шутники», сообщил Mkset источник в правоохранительных органах.

Напомним, в Уфе утром 4 июля эвакуировали «Галерею ART», «Звёздный» и ВДНХ ЭКСПО. Очевидцы сообщали, что на местах заметили технику экстренных служб.

По словам собеседника издания, с неизвестных номеров посредством IP-телефонии во все три ТЦ поступили звонки о якобы заложенных внутри зданий бомбах. Сотрудники торговых центров сразу передали информацию в 112. Всех посетителей и персонал пришлось эвакуировать, на обследование зданий направили экспертов взрывотехники и кинологов.

В Уфе эвакуировали три торговых центра
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