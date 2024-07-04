Известна причина эвакуаций по всей Уфе

По словам собеседника издания, с неизвестных номеров посредством IP-телефонии во все три ТЦ поступили звонки о якобы заложенных внутри зданий бомбах. Сотрудники торговых центров сразу передали информацию в 112. Всех посетителей и персонал пришлось эвакуировать, на обследование зданий направили экспертов взрывотехники и кинологов.