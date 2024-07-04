Известна причина эвакуаций по всей Уфе

Posted Сегодня, 08:03
Published Сегодня, 08:03
Modified Сегодня, 09:29
Updated Сегодня, 09:29
Напомним, в Уфе утром 4 июля эвакуировали «Галерею ART», «Звёздный» и ВДНХ ЭКСПО. Очевидцы сообщали, что на местах заметили технику экстренных служб.
По словам собеседника издания, с неизвестных номеров посредством IP-телефонии во все три ТЦ поступили звонки о якобы заложенных внутри зданий бомбах. Сотрудники торговых центров сразу передали информацию в 112. Всех посетителей и персонал пришлось эвакуировать, на обследование зданий направили экспертов взрывотехники и кинологов.