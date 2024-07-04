Грибы зацвели в Башкирии

Posted Сегодня, 08:56
Published Сегодня, 08:56
Modified Сегодня, 09:32
Updated Сегодня, 09:32
Сотрудники нацпарка сняли цветение Шлемника высокого. В ряде регионов это растения занесено в Красную книгу. Излюбленные места шлемника — кустарники и облесенные склоны. Цвести как правило начинает в мае — июле, может вырасти до 1,2 м. Растёт в европейской части России, Украине, Молдове и Кавказе.
В парке также можно встретить удивительный гриб Ежовик коралловидный. Своё название он получил из-за уникальной формы, напоминающей морских обитателей. Растёт ежовик на мёртвых деревьях. Применяется в традиционной медицине ряда народов Азии.