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Published Сегодня, 08:56

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Updated Сегодня, 09:32

Грибы зацвели в Башкирии

Грибы зацвели в Башкирии

4 июля 2024, 08:56
Фото: Национальный парк «Башкирия"/Telegram
Кадрами редких живых организмов поделился в соцсетях Национальный парка «Башкирия».

Сотрудники нацпарка сняли цветение Шлемника высокого. В ряде регионов это растения занесено в Красную книгу. Излюбленные места шлемника — кустарники и облесенные склоны. Цвести как правило начинает в мае — июле, может вырасти до 1,2 м. Растёт в европейской части России, Украине, Молдове и Кавказе.

В парке также можно встретить удивительный гриб Ежовик коралловидный. Своё название он получил из-за уникальной формы, напоминающей морских обитателей. Растёт ежовик на мёртвых деревьях. Применяется в традиционной медицине ряда народов Азии.

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#Башкортостан#Новости Башкирии#Природа#Растения#Нацпарк Башкирия
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