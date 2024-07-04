Грибы зацвели в Башкирии

Сотрудники нацпарка сняли цветение Шлемника высокого. В ряде регионов это растения занесено в Красную книгу. Излюбленные места шлемника — кустарники и облесенные склоны. Цвести как правило начинает в мае — июле, может вырасти до 1,2 м. Растёт в европейской части России, Украине, Молдове и Кавказе.