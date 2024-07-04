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Posted Сегодня, 13:30

Published Сегодня, 13:30

Modified Сегодня, 13:34

Updated Сегодня, 13:34

Небывалый град ударил по Башкирии

Небывалый град ударил по Башкирии

4 июля 2024, 13:30
Фото: 1MI
Последствия непогоды обсуждают пользователи соцсетей.

Град выпал в Туймазах. Местные жители делятся в соцсетях фото последствий выпадения осадков. Белыми ледяными шариками размером с перепелиное яйцо в настоящий момент покрыты дороги и газоны.

Фото: Официальная группа Подслушано Янаул/VK.com

Отметим, что в этом году погода уже не в первый раз преподносит жителям республики сюрпризы. Так, весной этого года град побил зеленые насаждения, а также повредил сети электроснабжения в десятках населенных пунктов по всей республике.

Фото: Официальная группа Подслушано Янаул/VK.com

Июнь также многим запомнился своими обильными осадками. Ранее из-за ливня в Уфе водой оказались затоплены многие дороги и улицы, а из-за сильного ветра пострадали десятки автомобилей и даже шлагбаум.

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