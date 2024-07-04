«Главрыбвод» завершил работы по расчистке Гудийской протоки Терека в Дагестане

Проделанную работу прокомментировал первый замглавы Терско-Каспийского филиала ФГБУ «Главрыбвод» Омар Микаилов. Он рассказал, что расчистка Гудийской протоки велась на протяжении 11,3 километра, начиная от Гудийской протоки и заканчивая водозаборными сооружениями Зенковского, Ждановского и Сиражудиновского водопитающих каналов. В общей сложности удалось собрать примерно 800 тысяч кубических метров ила. Для проведения этих манипуляций применили 12 экскаваторов, 25 самосвалов и три бульдозера. Спецтранспорт помог убрать огромный объем грунта и создать 11-километровый канал от начала Шавинского разлива до конечного водозаборного сооружения. Данный канал имеет возможность пропускать воду в количестве 75 м3/сек. Ширина канала варьируется от 25 до 51 метра, высота доходит до полутора-двух метров.