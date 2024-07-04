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«Главрыбвод» завершил работы по расчистке Гудийской протоки Терека в Дагестане

«Главрыбвод» завершил работы по расчистке Гудийской протоки Терека в Дагестане

4 июля 2024, 18:42
Фото: Пресс-центр ФГБУ Главрыбвод
Аракумские и Нижне-Терские нерестово-выростные водоемы ФГБУ «Главрыбвод» имеют статус наиболее крупных нерестилищ водных биологических ресурсов на территории Дагестана.

Как сообщает www.kp.ru, водообеспечение водоемов ведется через Гудийскую протоку реки Терек, из которой вода поступает в Зенковский, Ждановский и Сиражудиновский каналы. За состояние каналов отвечает Терско-Каспийский филиал ФГБУ «Главрыбвод». Из-за паводка в июле 2016 года на реке Терек каналы почти полностью заилились.

В течение последних пяти лет Терско-Каспийский филиал расчищал эти каналы, удалив из них в общей сложности свыше 1 миллиона кубометров грунта. Но даже после таких манипуляций водоемы не удалось полностью заполнить водой.

В июне 2021 года Росрыболовство, объединившись с республиканскими властями, решило организовать частичную расчистку Гудийской протоки реки Терек, чтобы обеспечить водой нерестово-выростные водоемы.

Проделанную работу прокомментировал первый замглавы Терско-Каспийского филиала ФГБУ «Главрыбвод» Омар Микаилов. Он рассказал, что расчистка Гудийской протоки велась на протяжении 11,3 километра, начиная от Гудийской протоки и заканчивая водозаборными сооружениями Зенковского, Ждановского и Сиражудиновского водопитающих каналов. В общей сложности удалось собрать примерно 800 тысяч кубических метров ила. Для проведения этих манипуляций применили 12 экскаваторов, 25 самосвалов и три бульдозера. Спецтранспорт помог убрать огромный объем грунта и создать 11-километровый канал от начала Шавинского разлива до конечного водозаборного сооружения. Данный канал имеет возможность пропускать воду в количестве 75 м3/сек. Ширина канала варьируется от 25 до 51 метра, высота доходит до полутора-двух метров.

На данный момент деятельность по расчистке Гудийской протоки реки Терек успешно завершена. Вода начала поступать в каналы, а оттуда к нерестово-выростным водоемам. Мелиорация помогла работникам филиала организовать бесперебойное водоснабжение и нормализировать гидрологическое состояние Аракумских и Нижне-Терских нерестово-выростных водоемов, защитив такой важный для республики воспроизводственный участок.

Председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов сделал вывод, что на фоне негативного влияния на экосистему из-за сложившейся ситуации с высыханием каналов и водоемов сейчас удалось решить важную для Дагестана экологическую проблему.

Эксперты рекомендуют систематически проводить мелиоративные работы на водных объектах, так как это способствует восполнению водных биоресурсов России.

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