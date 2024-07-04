Двух детей вынесли из огня в Башкирии

Posted Сегодня, 19:28
Published Сегодня, 19:28
Modified Сегодня, 19:31
Updated Сегодня, 19:31
Огонь охватил кухню в квартире на седьмом этаже дома на улице Рашита Кудаева в селе Мариинский в Стерлитамакском районе в Башкирии в четверг, 4 июля. Пламя быстро перекинулось и на балкон жилища. Из огня спали четверых — двух взрослых и двух детей. Еще 25 человек пришлось эвакуировать.
Продукты горения быстро распространялись по зданию, так как пламя пожирало пластик на окнах. В самой квартире, где возникло возгорание, в саже и копоти практически всё. Огонь также повредил окна квартиры этажом выше очага пожара.
В огне никто не пострадал. С пламенем боролись 14 спасателей, была привлечена специальная техника. Причину возгорания должен установить дознаватель МЧС Республики Башкортостан.