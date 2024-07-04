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Updated Сегодня, 19:31

Двух детей вынесли из огня в Башкирии

Двух детей вынесли из огня в Башкирии

4 июля 2024, 19:28
Фото: МЧС Республики Башкортостан
Пожарные эвакуировали из горящего здания около тридцати человек, сообщает пресс-служба МЧС РБ.

Огонь охватил кухню в квартире на седьмом этаже дома на улице Рашита Кудаева в селе Мариинский в Стерлитамакском районе в Башкирии в четверг, 4 июля. Пламя быстро перекинулось и на балкон жилища. Из огня спали четверых — двух взрослых и двух детей. Еще 25 человек пришлось эвакуировать.

Продукты горения быстро распространялись по зданию, так как пламя пожирало пластик на окнах. В самой квартире, где возникло возгорание, в саже и копоти практически всё. Огонь также повредил окна квартиры этажом выше очага пожара.

В огне никто не пострадал. С пламенем боролись 14 спасателей, была привлечена специальная техника. Причину возгорания должен установить дознаватель МЧС Республики Башкортостан.

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