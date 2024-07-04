Двух детей вынесли из огня в Башкирии

Огонь охватил кухню в квартире на седьмом этаже дома на улице Рашита Кудаева в селе Мариинский в Стерлитамакском районе в Башкирии в четверг, 4 июля. Пламя быстро перекинулось и на балкон жилища. Из огня спали четверых — двух взрослых и двух детей. Еще 25 человек пришлось эвакуировать.