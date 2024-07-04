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Updated Сегодня, 05:20

Башкирия опережает Россию

Башкирия опережает Россию

4 июля 2024, 05:16
Фото: 1MI
Индекс промышленного производства в Республике Башкортостан в январе–мае 2024 года демонстрирует положительную динамику, превышающую показатели по РФ, сообщает Башкортостанстат.

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики по Республике Башкортостан, за январь–май 2024 года индекс промышленного производства в Башкортостане составил 107,4% к аналогичному периоду предыдущего года. Это значительно выше показателей по Российской Федерации, которые составили 105,3% и 105,2% соответственно. Так же наблюдается положительная динамика в обрабатывающем и энергетическом секторах, где рост составил 111,3% и 102,6% соответственно.

Высокие темпы роста промышленного производства отмечены в таких отраслях как производство электрического оборудования (рост на 70%), полиграфическая деятельность (138,2%), производство пищевых продуктов (134,1%) и другие.

— Это свидетельствует о разностороннем развитии экономики региона и его способности адаптироваться к изменяющимся условиям рынка, — комментируют эксперты.

Однако есть и отрасли, где отмечено снижение объемов производства. Например, в сфере сырьевой промышленности и водоснабжения наблюдается некоторое замедление.

— Тем не менее, общая тенденция роста промышленного производства свидетельствует о том, что экономика Башкортостана находится на правильном пути к устойчивому развитию, — добавляют эксперты.
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