Башкирия опережает Россию

Posted Сегодня, 05:16
Published Сегодня, 05:16
Modified Сегодня, 05:20
Updated Сегодня, 05:20
Согласно данным Федеральной службы государственной статистики по Республике Башкортостан, за январь–май 2024 года индекс промышленного производства в Башкортостане составил 107,4% к аналогичному периоду предыдущего года. Это значительно выше показателей по Российской Федерации, которые составили 105,3% и 105,2% соответственно. Так же наблюдается положительная динамика в обрабатывающем и энергетическом секторах, где рост составил 111,3% и 102,6% соответственно.
Высокие темпы роста промышленного производства отмечены в таких отраслях как производство электрического оборудования (рост на 70%), полиграфическая деятельность (138,2%), производство пищевых продуктов (134,1%) и другие.
— Это свидетельствует о разностороннем развитии экономики региона и его способности адаптироваться к изменяющимся условиям рынка, — комментируют эксперты.
Однако есть и отрасли, где отмечено снижение объемов производства. Например, в сфере сырьевой промышленности и водоснабжения наблюдается некоторое замедление.
— Тем не менее, общая тенденция роста промышленного производства свидетельствует о том, что экономика Башкортостана находится на правильном пути к устойчивому развитию, — добавляют эксперты.