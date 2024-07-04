Башкирия опережает Россию

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики по Республике Башкортостан, за январь–май 2024 года индекс промышленного производства в Башкортостане составил 107,4% к аналогичному периоду предыдущего года. Это значительно выше показателей по Российской Федерации, которые составили 105,3% и 105,2% соответственно. Так же наблюдается положительная динамика в обрабатывающем и энергетическом секторах, где рост составил 111,3% и 102,6% соответственно.