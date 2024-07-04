«Башэлектросбыт» напоминает о последствиях несвоевременной оплаты электроэнергии

Posted Сегодня, 12:13
Published Сегодня, 12:13
Modified Сегодня, 12:15
Updated Сегодня, 12:15
В частности, счёт за потреблённую электроэнергию необходимо оплачивать до 10-го числа месяца, следующего за расчётным. В случае, если потребитель нарушает обязательства по оплате, законодательство предусматривает определённые последствия.
За просроченную оплату счёта за электроэнергию более одного месяца предусмотрено начисление пеней. По истечению месяца, начиная с 31-го дня просрочки платежа размер пени составляет 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки, а с 91-го дня — 1/130 ставки рефинансирования ЦБ РФ действующей на день фактической оплаты.
Если задолженность превышает два месячных размера оплаты, «Башэлектросбыт» вводит ограничение (приостановление) режима потребления электрической энергии. В дальнейшем для снятия ограничения потребителю необходимо будет оплатить не только накопившуюся задолженность, но и компенсировать затраты сетевой организации по выполнению работ, связанных с отключением и последующим возобновлением подачи электроэнергии в размере 3000 рублей.
В случае, если потребитель продолжает игнорировать требования законодательства, дело передается в суд. После вынесения судебного решения должнику может грозить арест имущества, банковских счетов, запрет на выезд за границу и регистрацию автомобиля.
«Башэлектросбыт» обращает внимание своих клиентов, что оплатить счёт за электроэнергию можно легко и быстро через «Личный кабинет клиента» или мобильное приложение «ЛКК ЭСКБ». Сервис позволяет потребителям получить информацию о состоянии своего лицевого счёта, передать показания приборов учёта, сформировать и оплатить счёт за электричество без комиссии в считанные минуты.
Также, «Башэлектросбыт» напоминает о возможности подписаться на доставку электронного счета, который приходит гораздо раньше бумажного. Подписку на электронный счет можно оформить в «Личном кабинете клиента» и мобильном приложении «ЛКК ЭСКБ» в разделе «Профиль» — Подписки — Рассылка счетов ООО «ЭСКБ», указав адрес электронной почты.
Не копите долги! Оплачивайте электроэнергию вовремя.