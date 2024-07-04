mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 12:13

Published Сегодня, 12:13

Modified Сегодня, 12:15

Updated Сегодня, 12:15

«Башэлектросбыт» напоминает о последствиях несвоевременной оплаты электроэнергии

«Башэлектросбыт» напоминает о последствиях несвоевременной оплаты электроэнергии

4 июля 2024, 12:13
Фото: 1MI
Согласно законодательству, потребитель коммунальных услуг обязан своевременно и полностью вносить оплату за поставленные коммунальные ресурсы.

В частности, счёт за потреблённую электроэнергию необходимо оплачивать до 10-го числа месяца, следующего за расчётным. В случае, если потребитель нарушает обязательства по оплате, законодательство предусматривает определённые последствия.

За просроченную оплату счёта за электроэнергию более одного месяца предусмотрено начисление пеней. По истечению месяца, начиная с 31-го дня просрочки платежа размер пени составляет 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки, а с 91-го дня — 1/130 ставки рефинансирования ЦБ РФ действующей на день фактической оплаты.

Если задолженность превышает два месячных размера оплаты, «Башэлектросбыт» вводит ограничение (приостановление) режима потребления электрической энергии. В дальнейшем для снятия ограничения потребителю необходимо будет оплатить не только накопившуюся задолженность, но и компенсировать затраты сетевой организации по выполнению работ, связанных с отключением и последующим возобновлением подачи электроэнергии в размере 3000 рублей.

Фото: Башэлектросбыт

В случае, если потребитель продолжает игнорировать требования законодательства, дело передается в суд. После вынесения судебного решения должнику может грозить арест имущества, банковских счетов, запрет на выезд за границу и регистрацию автомобиля.

«Башэлектросбыт» обращает внимание своих клиентов, что оплатить счёт за электроэнергию можно легко и быстро через «Личный кабинет клиента» или мобильное приложение «ЛКК ЭСКБ». Сервис позволяет потребителям получить информацию о состоянии своего лицевого счёта, передать показания приборов учёта, сформировать и оплатить счёт за электричество без комиссии в считанные минуты.

Также, «Башэлектросбыт» напоминает о возможности подписаться на доставку электронного счета, который приходит гораздо раньше бумажного. Подписку на электронный счет можно оформить в «Личном кабинете клиента» и мобильном приложении «ЛКК ЭСКБ» в разделе «Профиль» — Подписки — Рассылка счетов ООО «ЭСКБ», указав адрес электронной почты.

Не копите долги! Оплачивайте электроэнергию вовремя.

#Андрей Королев#Общество#Новости#Башкортостан
Подпишитесь
Появилась неожиданная версия взрыва газа в Стерлитамаке
Сегодня, 09:58
По Башкирии запретили ездить фурам
Сегодня, 09:49
Пацана из Питера спасли в Уфе
Сегодня, 09:34
Радий Хабиров подписал важный указ про детей
Сегодня, 09:24
Видео. Рыбу — дракона поймали в Башкирии
Сегодня, 09:22
Цифровые системы придут на помощь российским застройщикам
Сегодня, 10:11