«Башэлектросбыт» напоминает о последствиях несвоевременной оплаты электроэнергии

За просроченную оплату счёта за электроэнергию более одного месяца предусмотрено начисление пеней. По истечению месяца, начиная с 31-го дня просрочки платежа размер пени составляет 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки, а с 91-го дня — 1/130 ставки рефинансирования ЦБ РФ действующей на день фактической оплаты.