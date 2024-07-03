Жильцы многоэтажки в Стерлитамаке вернулись домой после взрыва

Posted Сегодня, 04:22
Published Сегодня, 04:22
Modified Сегодня, 04:24
Updated Сегодня, 04:24
Специалисты обследовали дом и пришли к выводу, что в не затронутые взрывом подъезды уже можно заселять людей. Напомним, ранее всех жильцов дома переселили в пункт временного размещения (ПВЗ) на базе местной школы.
Между тем подъезд №1, где и произошёл взрыв, пока остаётся без коммунального снабжения. Жильцам разрешено остаться и при необходимости вернуться в ПВЗ.
— Вопрос с пострадавшими в результате взрыва бытового газа находится на особом контроле. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь, — сообщили в мэрии Стерлитамака.
Ранее Mkset сообщал о том, что доклад о ходе расследования трагического происшествия потребовал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.