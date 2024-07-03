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Updated Сегодня, 04:24

Жильцы многоэтажки в Стерлитамаке вернулись домой после взрыва

Жильцы многоэтажки в Стерлитамаке вернулись домой после взрыва

3 июля 2024, 04:22
Фото: МЧС
Три подъезда многоквартирного дома в Стерлитамаке, где произошёл взрыв бытового газа, признали безопасными для проживания, сообщили в администрации города.

Специалисты обследовали дом и пришли к выводу, что в не затронутые взрывом подъезды уже можно заселять людей. Напомним, ранее всех жильцов дома переселили в пункт временного размещения (ПВЗ) на базе местной школы.

Между тем подъезд №1, где и произошёл взрыв, пока остаётся без коммунального снабжения. Жильцам разрешено остаться и при необходимости вернуться в ПВЗ.

— Вопрос с пострадавшими в результате взрыва бытового газа находится на особом контроле. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь, — сообщили в мэрии Стерлитамака.
Взрыв газа в Стерлитамаке заинтересовал Бастрыкина
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Ранее Mkset сообщал о том, что доклад о ходе расследования трагического происшествия потребовал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

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